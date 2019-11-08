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假牙醫執業3年 遇警搜查仍看醫

2019-11-08 10:22聯合報 記者林保光／高雄即時報導

醫師執照的潘姓男子，在台南設牙醫診所，幫患者診療、裝假牙，高雄檢警根據檢舉，前往診所調查，當場發現潘涉嫌幫病患看醫，讓病患也吃驚。

據了解，50歲的潘姓男子在台南市仁德區中正路，私設牙醫診所看診已經長達3年。

高雄地檢署檢察官羅水郎據報獲，指揮高雄市警鼓山分局員警、衛生福利部中央健保署南區業務組及台南市衛生局等單位，11月6日前往潘的診所，當場查獲潘涉嫌看診，立即要求他停止看診，接受調查。

檢警查扣診所的牙科用X光機、牙科診療台及器具，依違反醫師法、詐欺、偽造文書等罪嫌移送法辦。

潘姓男子遇警方等單位查緝，他無醫師執照仍涉嫌看診。記者林保光/翻攝
潘姓男子遇警方等單位查緝，他無醫師執照仍涉嫌看診。記者林保光/翻攝
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潘姓男子遇警方等單位查緝，他無醫師執照仍涉嫌看診。記者林保光/翻攝
潘姓男子遇警方等單位查緝，他無醫師執照仍涉嫌看診。記者林保光/翻攝
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衛生局牙醫醫師

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