騙錢老招還是奏效 及時破解警頒獎感謝第一線銀行員

2019-11-08 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



台南市詐騙案層出不窮，連「老掉牙」的手法還是能騙到大錢，一名婦人差一點就匯錢15萬給「假孫子」，還好中國信託銀行第一線行員機警，協助警方成功攔阻詐騙，永康分局副分局長章振國代表分局前往銀行發感謝狀感謝。

警方表示，這其實是老套的「猜猜我是誰」詐騙手法，但還是有效且詐騙金額高達15萬元。本月5日中午永康分局大橋派出所副所長李茂霖、警員黃冠霖接獲報案，轄內銀行有民眾疑似遭詐騙欲匯款，立即趕赴現場。

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員警到場了解後，原來是邱姓婦人接獲line電話，對方自稱是熟人卻不表明身分，還反問婦人「你不知道我是誰喔？」，婦人聽聲音以為是外地的孫子來電，便說出孫子名字，此舉讓對方順勢假冒孫子。

假孫子向邱婦謊稱，其與朋友合資網購生意，因疏忽記錯交易日，故急需一筆現金周轉，要新台幣15萬元。阿嬤得知孫有難，心疼愛孫的她立即前往銀行匯款，正準備匯款時，經銀行行員察覺有異狀，詢問後懷疑遭詐騙，立即通知警方到場釐清。

員警查看婦人與孫子聯繫方式並非透過手機號碼，請婦人別再以對方來電方式回撥，要以自己儲存的孫子手機號碼打去求證。果然一撥通後，「真孫」一頭霧水，表明沒有向阿嬤借錢，邱婦得知差點被騙十分驚訝，但也鬆了一口氣笑開懷，向警方與行員的協助表示感激。