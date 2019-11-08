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桃園蘆竹凌晨傳火警 3移工嗆傷獲救

2019-11-08 09:36聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區厚生路一處社區住宅9樓今日凌晨傳出火警，消防人員立即出動，順利救出受困在9樓陽台的3名越南移工，送醫後皆沒有生命危險。

蘆竹消防人員在0時19分接獲報案後，出動消防車、水箱車、雲梯車計32台及72名消防人員前往救援，從後陽台救出3名越南籍移工，分別為30歲的男子NGAN、29歲的阮男及一名姓氏不詳的男子，3人皆無生命危險，僅有呼吸不適的情形，均送往長庚醫院治療。

消防人員表示，該次火警燃燒面積約5平方公尺，火勢於凌晨1時撲滅，損失約5000元，至於火警發生原因仍有待釐清。

桃園市蘆竹區厚生路一處社區住宅9樓於凌晨傳出火警，消防人員順利救出受困在9樓陽台...
桃園市蘆竹區厚生路一處社區住宅9樓於凌晨傳出火警，消防人員順利救出受困在9樓陽台的3名越南籍移工，送醫後皆沒有生命危險。圖／桃園市消防局提供
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越南移工火災

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