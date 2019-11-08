貨車疑倒車未注意後方 男子遭撞倒輾斃
2019-11-08 01:52中央社 基隆市7日電
邱姓男子今天駕駛貨車倒車時未注意到後方一名行動不便的陳姓男子，將陳男撞倒在地後輾過，陳男當場死亡，警方訊後將邱男移送法辦。
警方調查，26歲邱姓男子上午約10時50分開著貨車前往基隆市八德路倉庫，邱男從麥金路左轉八德路後，倒車行經港口橋要到倉庫途中，不慎撞到56歲行動不便的陳姓男子。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
根據監視器畫面顯示，陳男當時背對貨車，只見貨車緩緩靠近，陳男接著被撞倒在地，隨後遭貨車輾過，造成頭顱破裂當場死亡。
邱男向警方供稱，倒車時未注意車後狀況，才會不慎撞死陳男。經檢察官下午會同法醫相驗後，遺體現已交由家屬帶回，警方訊後依過失致死罪，將邱男移送基隆地檢署偵辦。
留言