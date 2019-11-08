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貨車疑倒車未注意後方 男子遭撞倒輾斃

2019-11-08 01:52中央社 基隆市7日電

邱姓男子今天駕駛貨車倒車時未注意到後方一名行動不便的陳姓男子，將陳男撞倒在地後輾過，陳男當場死亡，警方訊後將邱男移送法辦。

警方調查，26歲邱姓男子上午約10時50分開著貨車前往基隆市八德路倉庫，邱男從麥金路左轉八德路後，倒車行經港口橋要到倉庫途中，不慎撞到56歲行動不便的陳姓男子。

根據監視器畫面顯示，陳男當時背對貨車，只見貨車緩緩靠近，陳男接著被撞倒在地，隨後遭貨車輾過，造成頭顱破裂當場死亡。

邱男向警方供稱，倒車時未注意車後狀況，才會不慎撞死陳男。經檢察官下午會同法醫相驗後，遺體現已交由家屬帶回，警方訊後依過失致死罪，將邱男移送基隆地檢署偵辦。

基隆檢察官

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