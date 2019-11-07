影／台中出租套房三屍命案 遺體運出明早相驗
2019-11-07 23:44
聯合報 記者林佩均
／即時報導
台中市中區光復路一棟住商混合大樓今晚發生一大兩小的三屍命案，檢警漏夜偵辦，深夜將3具遺體移往台中市立殯儀館，明早將由檢察官會同法醫相驗，釐清死因。
警方初步調查，租屋在該棟住商混合大樓六樓的房客，今天傍晚6點多，隔壁三溫暖業者聞到疑似「屍臭味」報警，警方入內發現，床邊地板上有兩處以涼被包裹的物體。
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經請救護員到場，掀開涼被發現一具為年約29歲女子，另一涼被包裹的是兩具年約一歲左右男童，3人身上出現屍斑，已無生命跡象。
警方漏夜偵查，不排除他殺或自殺，台中市警局也調派多名鑑識人員到場採證。
今晚深夜11時許，3具遺體從套房移出，並送往台中市立殯儀館，預計明早由台中市地檢署檢察官會同法醫進行相驗，釐清死因。
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