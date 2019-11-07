尖峰時刻3連撞 警僅以4人「徒手」相助

2019-11-07 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳弘逸 ／新北即時報導



新北市土城警分局頂埔派出所11月4日傍晚獲通報，在中山路與自強街發生3輛小客車追撞事故，造成交通阻塞，當時正值下班尖峰時刻，且中山路是土城工業區的要道，警員張嘉雄、蔡宜庭到場處理，因肇事車輛無法發動，請另外2名警員周繼文、王耀緯到場支援，並將車輛推至路旁恢復交通，再用電源供應器將車輛發動，事故才得以排除。

土城警分局頂埔派出所警員張嘉雄、蔡宜庭巡邏時，獲報中山路與自強街口發生交通事故，警員隨即到場協助，現場3輛小客車連環追撞，一輛肇事車因大燈未關閉導致引擎無法發動。

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警方表示，由於當時正值下班尖峰時段，車輛往來頻繁，為防止交通阻塞，張員至路口疏導車流，並一邊請求支援，警員周繼文及王耀緯抵達後，為了將車輛移至路旁，只好協同林姓駕駛徒手推動車輛。