酒駕未繫帶 跑車男甩飛亡

2019-11-07 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中報導



台中市胡姓男子昨天凌晨駕駛跑車行經南屯區文心南路，先自撞中央分隔島，再衝撞監視器桿，胡噴飛車外，送醫前已死亡。 記者陳宏睿／翻攝 分享 facebook

廿六歲胡姓男子昨天凌晨酒後駕駛敞篷跑車自撞中央分隔島梁柱，跑車翻覆後持續滑行，撞斷警方監視器桿；胡被拋飛車外，傷重不治。檢警相驗後研判胡因車速過快又沒繫安全帶，被甩飛後頭部著地致死。

「心很痛，對兒子的任何事都不想多談！」胡的父母對案發過程及原因，只說交由檢警釐清，如今只想辦好兒子後事。親友對胡與何人聚會、何時購入跑車等細節都不清楚。

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據透露，胡姓男子是台東原住民，在台中市從事販售消防器材工作，未與家人同住。胡的父母篤信天主教，遇到白髮人送黑髮人的人生至痛，將透過宗教度過難關。

警方調查，胡姓男子昨天凌晨四時許駕駛名下百萬敞篷跑車，沿台中市南屯區文心南路往市區行駛，途經三民西路二段時，因車速過快失控，衝撞中央分隔島的台中捷運梁柱後翻覆。跑車向前滑行卅餘公尺，撞斷路旁市警局監視器桿停止，胡因未繫安全帶遭拋飛車外，臉部著地而頭破血流，救護人車獲報到場時，胡躺在安全島已無生命跡象。

檢警相驗，胡僅有額頭處有巨大凹陷，其他無明顯外傷，另抽血發現有酒精反應，研判胡因酒後開車過快，加上沒繫安全帶，人遭拋飛車外後，頭部著地致死。