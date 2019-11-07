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影／台中出租套房驚傳三屍命案 自殺或他殺待釐清

2019-11-07 22:57聯合報 記者林佩均／即時報導

台中市中區一間住商混合大樓驚傳三屍命案，隔壁三溫暖業者聞到疑似「屍臭味」報警，警方會同管委會進門後，發現床旁地板上由兩件涼被包裹兩個不明物體，一件涼被包裹著年約29歲女子、另一件包裹著2名年約一歲左右的男童，3人身上出現屍斑，明顯死亡。晚間台中市警局鑑識中心調派多名鑑識人員到場採證，深夜帶回多包證物。

這起命案發生在今天傍晚6點多，台中市中區光復路一棟住商混合大樓6樓的出租套房，隔壁三溫暖業者聞到房內傳出陣陣「屍臭味」，會同管委會報警，警方進入發現地板躺著由兩件涼被包裹的物體，打開其中一條發現是名女性，但臉部已腫脹、出現屍斑，警方請求消防隊到場協助。

救護員指出，其中一具明顯看出是大人身形，打開涼被後是具女性遺體，年約29歲，身體出現屍斑，臉部明顯腫脹；一旁涼被打開是兩具男童，身體出現屍斑，3人明顯無生命跡象，沒有送醫。

據了解，現場環境整潔，初步看不出有打鬥跡象，沒有發現遺書，現場拉起封鎖線，台中市警局鑑識中心派駐多名鑑識人員到場，並在深夜將相關證物以多包牛皮紙袋包裝，帶回進一步釐清。

據悉，房東今晚從台北漏夜南下，警方同步通知家屬從外縣市趕來，目前3具遺體的關係尚不清楚。

台中市警局第一分局偵查隊隊長卓家興表示，目前已知遺體是一大兩小，但案情是他殺或自殺，有待警方進一步釐清，目前尚不便說明。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，已先知會明天外勤檢察官，預計一早安排第一件相驗案，進行一大兩小的遺體相驗，釐清死因。

台中市中區一間住商混合大樓驚傳三屍命案，警方漏夜偵辦中。記者林佩均／攝影
台中市中區一間住商混合大樓驚傳三屍命案，警方漏夜偵辦中。記者林佩均／攝影
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台中市中區一間住商混合大樓驚傳三屍命案，警方漏夜偵辦中，鑑識中心人員以牛皮紙袋帶...
台中市中區一間住商混合大樓驚傳三屍命案，警方漏夜偵辦中，鑑識中心人員以牛皮紙袋帶回多包證物。記者林佩均／攝影
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台中市中區一間住商混合大樓驚傳三屍命案，警方漏夜偵辦中，鑑識中心人員以牛皮紙袋帶...
台中市中區一間住商混合大樓驚傳三屍命案，警方漏夜偵辦中，鑑識中心人員以牛皮紙袋帶回多包證物。記者林佩均／攝影
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台中市命案檢察官

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