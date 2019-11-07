小兒麻痺男子被貨車倒車撞倒 如被貨車吞噬當場慘死
2019-11-07 22:50
聯合報 記者邱瑞杰
／基隆即時報導
邱姓男子今天駕駛小貨車倒車時，涉嫌撞倒走路不便的陳姓男子，並疑沒有察覺持續倒車，彷彿「吞噬」陳男，造成陳的頭顱破裂，當場死亡。邱供稱，倒車時沒看到車後有人，否則也不會闖禍，警詢後將他依過失致死罪嫌送辦。
警方調查，邱姓司機（26歲）今天上午載貨物到基隆市八德路的物流倉庫，從麥金路左轉八德路後再倒車，沒注意到陳姓身障人士（56歲）走路通過港口橋要回家。
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當地監視器拍下邱開小貨車緩緩倒車，慢慢逼近背對貨車，走路一拐一拐的陳男，接著貨車撞倒陳男並持續倒車，將陳壓進車底，造成陳頭顱破裂死亡。
目擊者看到車禍發生，急忙告訴邱闖禍了。邱向警方說，倒車時沒看到車後有人，否則也不會撞上。檢察官下午偕法醫相驗後，將遺體發交家屬善後，並依過失致死罪嫌偵辦。
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