消防署辦理搜救犬隊救援能力認證 今下午圓滿落幕
2019-11-07 22:24
聯合報 記者柯毓庭
／新北即時報導
有鑑於內政部消防署2017年時辦理MRT搜救犬隊救援能力認證成果豐碩，今年5日至7日消防署再度辦理，國內外參賽隊伍計有18支，今天下午5時許圓滿落幕，有7隊通過考驗合格。消防署表示，通過犬隻將可提供各救災機關團體救災徵用時參考。
消防署指出，MRT搜救犬隊救援能力認證是全世界搜救隊伍積極參與的認證活動，是驗證各國搜救隊伍搜索能力的展現，每年在歐美地區約舉辦5個場次，亞洲區除韓國於2008年舉辦外，台灣2017年也曾辦理。
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鑒於台灣前年辦理成果豐碩，為持續展現我國災害搜救犬在國際上之能見度及表現力，消防署本月5至7日於消防署訓練中心、國立自然科學博物館及南投縣集集鎮武昌宮等地再度辦理「2019亞洲區MRT搜救犬隊救援能力認證」，計有國內外18支隊伍報名參加，其中更有1隊是來自日本的RDTA救難犬訓練協會。
活動於今天下午5時圓滿落幕，18支隊伍共有7對隊伍通過重重考驗順利合格，其中包含6隊台灣隊伍，消防署表示，未來這些通過犬隻除可提供各救災機關團體救災徵用時的參考，亦將接受聯合國徵召，有效提升搜救犬救災的能量，並且可投入國際救難行列，藉以拓展我國外交領域。
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