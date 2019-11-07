親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

12強Live／八局下朱育賢4打數交白卷 0:5落後日本

無法給江蕙幸福！費玉清拋震撼彈「前列腺阻塞」

南迴列車乘客癲癇發作 2消防隊員發揮救護專業

2019-11-07 21:15聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

南迴鐵路707車次高雄開往台東的莒光號列車，今天下午一名乘客癲癇發作，引起同車廂乘客驚慌，恰巧車上有2名花蓮消防局新秀分隊隊員協助處置，讓患者得以順利由大武消防分隊接手送醫治療。消防隊員發揮專業表現，讓其他旅客讚賞。

列車從屏東往大武方向行駛時，一名女生從座位站起來，表情似受到驚嚇，吸引其他乘客注意，原來鄰座乘客突然全身劇烈抖動；同車廂一男一女來自花蓮消防局新秀分隊隊員，立即跑到患者前，判斷是癲癇發作，第一時間把患者肩膀壓制在座位上，並盡量保持患者呼吸道暢通。

另有熱心乘客找列車長，並透過廣播尋求車內醫護人員，隨即同車上1名護士也來協助。列車長也通報消防隊到大武站接應；2名消防隊員及護士持續持續讓患者穩定，列車一到大武站，2人將患者抬下車，再交由大武消防分隊接手，順利將患者送醫治療。

相較於日前台南市一名女消防隊員怕火及消極不作為的表現遭其他隊員指控，這2位花蓮消防局新秀分隊隊員的積極主動，並發揮平日救護的專業精神，令列車長和車上乘客給予高度肯定與讚揚。

南迴鐵路707車次高雄開往台東的莒光號列車，今天下午1名乘客癲癇發作，幸車上剛好...
南迴鐵路707車次高雄開往台東的莒光號列車，今天下午1名乘客癲癇發作，幸車上剛好有2名花蓮消防局新秀分隊隊員協助處置，讓其他乘客讚賞。圖／讀者提供
分享

患者列車癲癇

相關新聞

蚵仔寮漁港小客車落海 尋獲1男無生命跡象急救中

2019-11-07 20:58

影／台中套房內棉被裹屍 警方確認共一大兩小3具屍體

2019-11-07 20:02

蚵仔寮漁港1車落海！消防人員下水搜救中

2019-11-07 19:56

疑開槍自殺 北市男子陳屍租屋處

2019-11-07 18:34

婦人假裝幫人看手相要紅包 警方：依社維法裁罰

2019-11-07 17:35

彰化家扶員林新館才啟用10天 牆外雜草起火竄2層樓高

2019-11-07 17:04

八年級生開野馬南屯自撞亡 檢以車禍致死結案

2019-11-07 16:43

保護官帶保護管束少年登玉山 半世紀以來頭一遭

2019-11-07 16:10

影／警員國台英語並用 日女自由行找回手機歡呼流淚

2019-11-07 16:03

詐騙集團佯稱香港人 騙熟女投資賽馬場

2019-11-07 15:00

涉吸金7億被起訴 台灣民政府秘書長林志昇突病故

2019-11-07 14:55

上億私菸從台船基隆廠闖關 岸巡提4項補強作為堵漏洞

2019-11-07 14:28

遭黑幫一腳踢破右睪丸 年輕男忍劇痛多天就醫仍被切除

2019-11-07 14:20

質疑女兒遭男友殺害 母慟哭：她附同學身來要抱抱

2019-11-07 14:18

此崗非彼岡！ 韓營廁所之亂扯到嘉縣龍崗派出所警方無奈

2019-11-07 13:57

考不好自摑巴掌70下 高市國小童爆哭心靈受創

2019-11-07 13:51

毒品草案 檢察官呼籲盡速通過擴大沒收斬毒販金脈

2019-11-07 13:23

台塑林園廠槽車外洩氣體起火 環保局依法裁處45萬

2019-11-07 12:55

男子誤踩油門猛撞3人 1人後腦噴血旁人不忍直視

2019-11-07 12:34

台灣民政府秘書長林志昇病故 涉吸金7億案將不受理判決

2019-11-07 12:32

蘇花改首設區間測速 是一通車就取締？還是先宣導？

2019-11-07 12:32

迎接伊登到來 埔鹽順澤宮打造巨型冠軍帽今曝光

2019-11-07 12:28

防重蹈覆轍 金門檢方入營區加強宣導反賄選

2019-11-07 12:12

影／台南地檢署自製反賄選首映 檢察官扮阿諾終結賄選

2019-11-07 12:07

影／變形金剛 竹市災害應變中心前進指揮所運輸車啟用

2019-11-07 12:07

感謝暖警關懷協助 何有妹默默打理內灣派出所庭院12年

2019-11-07 11:48

罕見捐圍牆 臺久企業捐一道牆給台中大安消防分隊

2019-11-07 11:45

北市轎車猛撞騎樓 3人遭撞其中1女意識不清

2019-11-07 11:23

八年級生開敞篷野馬疑酒駕自撞亡 檢今相驗查死因

2019-11-07 11:03

平鎮分局安排體能訓練 維護選前治安

2019-11-07 10:49

台塑林園廠槽車火警 勞檢：未發生爆炸

2019-11-07 10:44

台塑槽車卸料爆炸 環保署：環境監測未發現異常

2019-11-07 10:30

今天要出國 半夜開車回家拿護照撞壞警方監視器系統

2019-11-07 09:51

台塑槽車氯乙烯外洩火警 疑槽車壓力過高

2019-11-07 09:04

八年級生開百萬野馬疑超速 自撞翻車人噴飛慘死

2019-11-07 08:27

台塑公司林園廠氯乙烯槽車作業時爆炸 原因待查

2019-11-07 08:23

高雄林園工業區化學槽車起火 車頭焦黑駕駛驚嚇

2019-11-07 03:56

寒士尾牙迎30週年 謝哲青炒愛心便當

2019-11-07 03:08

主人被輾死 忠狗伴屍不肯離 隔天又回現場

2019-11-07 01:13
看更多

熱門文章

八年級生開百萬野馬疑超速 自撞翻車人噴飛慘死

2019-11-07 08:27

彰化員林驚傳女兒弒父 睡夢中遭刺不治

2019-11-07 18:10

私菸案第二波偵結 「特勤郭雪芙」等27人繳錢獲緩起訴

2019-11-07 10:21

試吃無極限！母子整盒蛋塔吃快光 網友嘆：這種人很多

2019-11-07 10:11

富南斯吸金案 夏于喬父親涉案遭拘提

2019-11-07 17:15

影／台中套房內棉被裹屍 警方確認共一大兩小3具屍體

2019-11-07 20:02

奧客用數百枚硬幣付款 外送員出招反制「收負評也開心」

2019-11-07 10:31

退休校長組宗教詐騙集團 遭新竹檢、調、警聯手破獲

2019-11-06 22:15

考不好自摑巴掌70下 高市國小童爆哭心靈受創

2019-11-07 13:51

偷和人夫嘿咻還懷孕 小三心碎：不知孩子的爸是誰

2019-11-07 07:55

火辣短裙妹搭火車 同車男子凍未條自慰判拘役30天

2019-11-07 12:34

整理舊物挖出70年前舊照！爺「手握武士刀」網曝暗黑歷史

2019-11-07 17:48

涉吸金7億被起訴 台灣民政府秘書長林志昇突病故

2019-11-07 14:55

女童點眼藥水左眼失明 診所醫師疏失判賠903萬元

2019-11-07 12:07

李綜合醫療總裁 聘十多名密醫執行醫療被判刑

2019-11-07 14:14

罕見捐圍牆 臺久企業捐一道牆給台中大安消防分隊

2019-11-07 11:45

驚人！萬丹泥火山再度噴發 火焰照亮夜空警消戒備

2019-11-06 23:41

遭黑幫一腳踢破右睪丸 年輕男忍劇痛多天就醫仍被切除

2019-11-07 14:20

老公小三雖連帶賠償60萬 髮妻批一切行為都在算計

2019-11-07 07:02

高雄林園工業區化學槽車起火 車頭焦黑駕駛驚嚇

2019-11-07 03:56

蘇花改首設區間測速 是一通車就取締？還是先宣導？

2019-11-07 12:32

上網自學感冒糖漿煉成毒 女友掀底：都不讓我進地下室

2019-11-07 16:13

混油案26罪判5年9月定讞 魏應充聞訊一聲長嘆

2019-11-07 00:58

航空機師偷腥網紅空姐 前妻臉書爆料挨告4罪！

2019-11-07 14:45

蚵仔寮漁港1車落海！消防人員下水搜救中

2019-11-07 19:56

北市轎車猛撞騎樓 3人遭撞其中1女意識不清

2019-11-07 11:23

涉吸金7億台灣民政府秘書長身亡 檢警相驗意外死因

2019-11-07 17:57

棒球12強赴日 辜仲諒再增1億具保暫時解除限境

2019-11-07 15:54

台灣民政府秘書長林志昇病故 涉吸金7億案將不受理判決

2019-11-07 12:32

「看板壞掉了，抱歉」 電子螢幕秀出小畫家字體網笑翻

2019-11-07 18:06

聽信算命凌晨4:18剖腹 醫師爆氣「紅眼接生真會好命？」

2019-11-07 12:15

台塑槽車氯乙烯外洩火警 疑槽車壓力過高

2019-11-07 09:04

吳博毅超不爽！299枚1元整外送員被神反擊：網全說讚

2019-11-07 10:44

牛肉麵店竄改麵條效期 搜索發現滷豆干及牛筋也過期

2019-11-07 11:48

台塑公司林園廠氯乙烯槽車作業時爆炸 原因待查

2019-11-07 08:23

她團購蛋捲等2年半才到貨 網友怨：我等過3年

2019-11-07 20:01

魏應充要坐牢 他發「阿彌陀佛」念靜思語讓心情平靜

2019-11-06 22:03

知名滷肉飯店長想買車 竟要求自閉症員工當連帶保證人

2019-11-07 10:44

解讀同學的求救訊號 把她從性侵、囚禁中救出

2019-11-07 20:08

保護官帶保護管束少年登玉山 半世紀以來頭一遭

2019-11-07 16:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top