南迴列車乘客癲癇發作 2消防隊員發揮救護專業
2019-11-07 21:15
聯合報 記者尤聰光
／台東縣即時報導
南迴鐵路707車次高雄開往台東的莒光號列車，今天下午一名乘客癲癇發作，引起同車廂乘客驚慌，恰巧車上有2名花蓮消防局新秀分隊隊員協助處置，讓患者得以順利由大武消防分隊接手送醫治療。消防隊員發揮專業表現，讓其他旅客讚賞。
列車從屏東往大武方向行駛時，一名女生從座位站起來，表情似受到驚嚇，吸引其他乘客注意，原來鄰座乘客突然全身劇烈抖動；同車廂一男一女來自花蓮消防局新秀分隊隊員，立即跑到患者前，判斷是癲癇發作，第一時間把患者肩膀壓制在座位上，並盡量保持患者呼吸道暢通。
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另有熱心乘客找列車長，並透過廣播尋求車內醫護人員，隨即同車上1名護士也來協助。列車長也通報消防隊到大武站接應；2名消防隊員及護士持續持續讓患者穩定，列車一到大武站，2人將患者抬下車，再交由大武消防分隊接手，順利將患者送醫治療。
相較於日前台南市一名女消防隊員怕火及消極不作為的表現遭其他隊員指控，這2位花蓮消防局新秀分隊隊員的積極主動，並發揮平日救護的專業精神，令列車長和車上乘客給予高度肯定與讚揚。
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