蚵仔寮漁港小客車落海 尋獲1男無生命跡象急救中
2019-11-07 20:58
聯合報 記者賴郁薇
／即時報導
高雄市梓官蚵仔寮漁港今傍晚驚傳一輛自小客車墜海，目前消防潛水人員已下水搜救。搜索將近2小時，尋獲1名年約55歲的林姓男子，男子獲救時有出現口吐白沫症狀、失去生命跡象，被送往海軍總醫院急救。警消正持續擴大搜索，確認有無其他人落海。
高雄市消防局今晚6點45分左右，接獲海巡轉報，稱有一輛車落海，隨即派遣人車出動救援；目前正在定位落海車輛位置，已派遣潛水人員下水搜救，尚未尋獲落海車輛。海巡隊也持續在落海水域搜救中。
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警消在今晚8點多，在落海水域尋獲1名林姓男子，尋獲時男子失去生命跡象，被送醫急救。警方尚在聯繫林男家屬，消防、海巡人員則持續在周邊擴大搜索，確認有無其他人落海。車輛落海原因有待進一步調查釐清。
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