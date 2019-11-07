新北警方跨轄桃園追緝贓車 連開12槍遭衝撞脫逃
2019-11-07 20:03
聯合報 記者林昭彰
、曾健祐
／新北即時報導
新北市蘆洲警分局員警今天上午查緝汽車竊盜案，從八里區沿線調閱監視器追查到桃園市龜山區，赫然發現竊嫌正在幫贓車更換車牌，準備逮捕時遭嫌犯駕車衝撞，員警情急之下連開12槍，仍被脫逃。
據了解，警方是在今天上午7時55分接獲報案，民眾停在八里區中華路3段的小貨車遭竊，八里分駐所警員胡景棠隨後展開調查，調閱沿線監視器發現是涉嫌在八里地區連續偷竊汽車的邱姓嫌犯等2人，駕駛一輛懸掛其他車牌的銀色轎車犯案，行竊小貨車得手後，從林八公路往桃園方向逃逸。
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警員胡景棠持續追查，並向桃園市龜山警分局大華派出所調閱監視器，發現遭竊小貨車被停放在龜山區偏僻的頂湖二街。上午11時35分，胡景棠獨自騎乘警用機車前往現場勘查，剛好撞見邱嫌正在幫失竊小貨車更換車牌，隨即衝上前準備逮捕。
不料邱嫌看到警察，馬上駕駛銀色小轎車衝撞，警員胡景棠對空鳴槍2發，邱嫌仍持續衝撞，隨後又再朝轎車車頭連開10槍，仍被邱嫌駕車逃逸。警員胡景棠並未受傷，蘆洲警分局隨後派鑑識小組前往採證，並已鎖定邱嫌身分，持續追緝中。
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