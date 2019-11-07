蚵仔寮漁港1車落海！消防人員下水搜救中

相關新聞
新北警方跨轄桃園追緝贓車 連開12槍遭衝撞脫逃2019-11-07 20:03
台中婦人與幼嬰陳屍屋內 救護員到場已現屍斑2019-11-07 20:02
疑開槍自殺 北市男子陳屍租屋處2019-11-07 18:34
婦人假裝幫人看手相要紅包 警方：依社維法裁罰2019-11-07 17:35
彰化家扶員林新館才啟用10天 牆外雜草起火竄2層樓高2019-11-07 17:04
八年級生開野馬南屯自撞亡 檢以車禍致死結案2019-11-07 16:43
保護官帶保護管束少年登玉山 半世紀以來頭一遭2019-11-07 16:10
影／警員國台英語並用 日女自由行找回手機歡呼流淚2019-11-07 16:03
詐騙集團佯稱香港人 騙熟女投資賽馬場2019-11-07 15:00
涉吸金7億被起訴 台灣民政府秘書長林志昇突病故2019-11-07 14:55
上億私菸從台船基隆廠闖關 岸巡提4項補強作為堵漏洞2019-11-07 14:28
遭黑幫一腳踢破右睪丸 年輕男忍劇痛多天就醫仍被切除2019-11-07 14:20
質疑女兒遭男友殺害 母慟哭：她附同學身來要抱抱2019-11-07 14:18
此崗非彼岡！ 韓營廁所之亂扯到嘉縣龍崗派出所警方無奈2019-11-07 13:57
考不好自摑巴掌70下 高市國小童爆哭心靈受創2019-11-07 13:51
毒品草案 檢察官呼籲盡速通過擴大沒收斬毒販金脈2019-11-07 13:23
台塑林園廠槽車外洩氣體起火 環保局依法裁處45萬2019-11-07 12:55
男子誤踩油門猛撞3人 1人後腦噴血旁人不忍直視2019-11-07 12:34
台灣民政府秘書長林志昇病故 涉吸金7億案將不受理判決2019-11-07 12:32
蘇花改首設區間測速 是一通車就取締？還是先宣導？2019-11-07 12:32
迎接伊登到來 埔鹽順澤宮打造巨型冠軍帽今曝光2019-11-07 12:28
防重蹈覆轍 金門檢方入營區加強宣導反賄選2019-11-07 12:12
影／台南地檢署自製反賄選首映 檢察官扮阿諾終結賄選2019-11-07 12:07
影／變形金剛 竹市災害應變中心前進指揮所運輸車啟用2019-11-07 12:07
感謝暖警關懷協助 何有妹默默打理內灣派出所庭院12年2019-11-07 11:48
罕見捐圍牆 臺久企業捐一道牆給台中大安消防分隊2019-11-07 11:45
北市轎車猛撞騎樓 3人遭撞其中1女意識不清2019-11-07 11:23
八年級生開敞篷野馬疑酒駕自撞亡 檢今相驗查死因2019-11-07 11:03
平鎮分局安排體能訓練 維護選前治安2019-11-07 10:49
台塑林園廠槽車火警 勞檢：未發生爆炸2019-11-07 10:44
台塑槽車卸料爆炸 環保署：環境監測未發現異常2019-11-07 10:30
今天要出國 半夜開車回家拿護照撞壞警方監視器系統2019-11-07 09:51
台塑槽車氯乙烯外洩火警 疑槽車壓力過高2019-11-07 09:04
八年級生開百萬野馬疑超速 自撞翻車人噴飛慘死2019-11-07 08:27
台塑公司林園廠氯乙烯槽車作業時爆炸 原因待查2019-11-07 08:23
高雄林園工業區化學槽車起火 車頭焦黑駕駛驚嚇2019-11-07 03:56
寒士尾牙迎30週年 謝哲青炒愛心便當2019-11-07 03:08
主人被輾死 忠狗伴屍不肯離 隔天又回現場2019-11-07 01:13
上億私菸闖關…台船基隆廠爆漏洞 疑內神通外鬼2019-11-07 01:03
熱門文章
八年級生開百萬野馬疑超速 自撞翻車人噴飛慘死2019-11-07 08:27
彰化員林驚傳女兒弒父 睡夢中遭刺不治2019-11-07 18:10
12強／正妹球僮吸睛 意外丟工作讓她好委屈2019-11-06 21:56
私菸案第二波偵結 「特勤郭雪芙」等27人繳錢獲緩起訴2019-11-07 10:21
試吃無極限！母子整盒蛋塔吃快光 網友嘆：這種人很多2019-11-07 10:11
奧客用數百枚硬幣付款 外送員出招反制「收負評也開心」2019-11-07 10:31
退休校長組宗教詐騙集團 遭新竹檢、調、警聯手破獲2019-11-06 22:15
富南斯吸金案 夏于喬父親涉案遭拘提2019-11-07 17:15
「我7歲姪子畫的」引網友拋一系列圖 驚見價值上萬作品2019-11-06 21:33
偷和人夫嘿咻還懷孕 小三心碎：不知孩子的爸是誰2019-11-07 07:55
考不好自摑巴掌70下 高市國小童爆哭心靈受創2019-11-07 13:51
火辣短裙妹搭火車 同車男子凍未條自慰判拘役30天2019-11-07 12:34
涉吸金7億被起訴 台灣民政府秘書長林志昇突病故2019-11-07 14:55
驚人！萬丹泥火山再度噴發 火焰照亮夜空警消戒備2019-11-06 23:41
女童點眼藥水左眼失明 診所醫師疏失判賠903萬元2019-11-07 12:07
罕見捐圍牆 臺久企業捐一道牆給台中大安消防分隊2019-11-07 11:45
性侵妙齡看護瞎扯「幫洩性需求」 80歲翁重判8年2019-11-06 21:25
遭黑幫一腳踢破右睪丸 年輕男忍劇痛多天就醫仍被切除2019-11-07 14:20
老公小三雖連帶賠償60萬 髮妻批一切行為都在算計2019-11-07 07:02
李綜合醫療總裁 聘十多名密醫執行醫療被判刑2019-11-07 14:14
高雄林園工業區化學槽車起火 車頭焦黑駕駛驚嚇2019-11-07 03:56
混油案26罪判5年9月定讞 魏應充聞訊一聲長嘆2019-11-07 00:58
上網自學感冒糖漿煉成毒 女友掀底：都不讓我進地下室2019-11-07 16:13
航空機師偷腥網紅空姐 前妻臉書爆料挨告4罪！2019-11-07 14:45
北市轎車猛撞騎樓 3人遭撞其中1女意識不清2019-11-07 11:23
蘇花改首設區間測速 是一通車就取締？還是先宣導？2019-11-07 12:32
整理舊物挖出70年前舊照！爺「手握武士刀」網曝暗黑歷史2019-11-07 17:48
台灣男生當兵根本浪費時間？ 網：得擔上保家衛國責任2019-11-06 21:39
棒球12強赴日 辜仲諒再增1億具保暫時解除限境2019-11-07 15:54
聽信算命凌晨4:18剖腹 醫師爆氣「紅眼接生真會好命？」2019-11-07 12:15
台灣民政府秘書長林志昇病故 涉吸金7億案將不受理判決2019-11-07 12:32
吳博毅超不爽！299枚1元整外送員被神反擊：網全說讚2019-11-07 10:44
台塑槽車氯乙烯外洩火警 疑槽車壓力過高2019-11-07 09:04
牛肉麵店竄改麵條效期 搜索發現滷豆干及牛筋也過期2019-11-07 11:48
台塑公司林園廠氯乙烯槽車作業時爆炸 原因待查2019-11-07 08:23
涉吸金7億台灣民政府秘書長身亡 檢警相驗意外死因2019-11-07 17:57
魏應充要坐牢 他發「阿彌陀佛」念靜思語讓心情平靜2019-11-06 22:03
知名滷肉飯店長想買車 竟要求自閉症員工當連帶保證人2019-11-07 10:44
保護官帶保護管束少年登玉山 半世紀以來頭一遭2019-11-07 16:10
上億私菸闖關…台船基隆廠爆漏洞 疑內神通外鬼2019-11-07 01:03
留言