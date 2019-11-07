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彰化家扶員林新館才啟用10天 牆外雜草起火竄2層樓高

2019-11-07 17:04聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

彰化家扶中心員林新館啟用僅10多天，昨天上午圍牆外突然冒出火舌，幸好家扶員工提早來上班，看到濃煙竄到2層樓高，嚇得趕緊拉水管試圖滅火並報警。雖然家扶中心有裝設監視錄影器，但只拍到有一名可疑男子騎著機車，在圍牆外逗留數十秒，離去後沒多久就冒出火光，家扶中心員工擔心是人為縱火，警方則表示還需調查。

「還好發現得早！」彰化家扶中心員林新館上個月26日才啟用，昨天早上7點多，家扶中心督導陳惠姿剛開車抵達準備上班，就看到圍牆邊有火光，濃煙已經竄升至2層樓高，家扶中心員工趕緊拉水管試著滅火，約噴灑了20分鐘仍澆不熄，幸好消防隊抵達，才將火勢撲滅。

陳惠姿說，家扶新館雖然有裝監視器，但大部分的角度都是對著大門口，沒有特別拍攝圍牆，而這名男子騎著機車來到家扶中心圍牆外時，特意停留了數十秒才離開，而他離開後的30秒，該處就開始冒煙、起火燃燒。家扶中心員工在火勢熄滅之後，看到灰燼裡面有電線，懷疑是有人要竊取電線變賣，為了滅跡才放火，也表示擔心附近很多雜草空地，家扶兒進出會有安全上的疑慮。

據了解，家扶中心員林新館所在地是附近4個派出所管區的交界處，該館前方就是一條排水溝，排水溝東側屬於員林派處所管區，西側屬於莒光派出所管轄，該處再過幾公尺，就屬於大村鄉，不論是警方或是消防隊，該處都是模糊地帶。但警方認為，監視器畫面中僅看到男子停留，沒有確切證據指出該名男子縱火，一般偷電線會直接剪斷帶走，比較不會刻意燒掉。前往滅火的消防隊員表示，在滅火時有聞到塑膠的味道，而最近因為天氣乾燥，雜草很容易起火，只要一個菸蒂就可能引發火災。

彰化家扶中心員林新館昨天發生雜草火警，家扶中心擔憂遭到縱火，圍牆外有些微燻黑痕跡...
彰化家扶中心員林新館昨天發生雜草火警，家扶中心擔憂遭到縱火，圍牆外有些微燻黑痕跡。記者凌筠婷／攝影
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彰化家扶中心員林新館昨天發生雜草火警，家扶中心擔憂遭到縱火，圍牆外有些微燻黑痕跡...
彰化家扶中心員林新館昨天發生雜草火警，家扶中心擔憂遭到縱火，圍牆外有些微燻黑痕跡。記者凌筠婷／攝影
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家扶中心縱火

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