八年級生開野馬南屯自撞亡 檢以車禍致死結案

2019-11-07 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市胡姓男子今天凌晨4時許駕駛百萬跑車，行經南屯區文心南路、三民西路時，自撞中央分隔島梁柱，警消到場時，胡頭破血流，到院前死亡，檢察官今天下午3時許相驗，經查胡體內有酒精濃度，確認死因為車禍造成的頭顱破裂致死，胡的父母對死因沒有意見，無後續偵辦必要，遺體發還家屬辦理後事。

「心很痛，對兒子的任何事都不想多談！」胡的母親表示，現在只想辦好兒子的後事，對於案發原因、經過都由檢警釐清，她不想了解，只想好好的兒子後事辦好，現在面臨喪子之痛，不願受訪。

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據查，台中地檢署檢察官、法醫、胡的父母今天下午3時許在台中市生命禮儀管理處東海館相驗，胡僅頭部有明顯凹陷傷勢，其餘身體無其他明顯外傷，檢察官檢視相關證據後，認無他殺與後續偵辦必要，死因以車禍導致的頭顱破裂致死結案，家屬對死因無意見，遺體發還辦理後事。

據查，胡姓男子（26歲）是台東原住民，在台中市販售消防器材，沒有與家人同住，今天凌晨4時許，駕駛2017年出廠、要價百萬的白色福特野馬敞篷跑車，沿南屯區文心南路往市區方向行駛。