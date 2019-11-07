保護官帶保護管束少年登玉山 半世紀以來頭一遭

2019-11-07 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



台中地院少年保護官楊必嘉，為激勵犯錯少年改過向善，邁向新人生，舉辦攀越巔峰爬玉山，昨天帶4名18歲少年登上玉山，完成少年事件處理法自1969年頒布實施後，半世紀以來首件帶問題少年登玉山活動，而少年完成攻項下山後，還問「下次爬那座山？」，讓楊必嘉十分感動。

49歲的楊必嘉擔任保護官已近20年，對受保護管束少年有耐心、愛心，帶少年騎腳踏車、登山，甚至還帶他們跟隨媽祖遶境，少年腳錔車車鍊鬆了，他蹲下來修理裝上車鍊，少年感動的哭著說「從來沒有老師為我把手弄髒」。

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帶少年爬上3952公尺的台灣第一高峰，是楊必嘉的心願，為了達到此一夢想，楊必嘉督促自己常去爬高山，不知不覺中完登了百岳，連妻子生日慶生也是在玉山頂舉行，他已先後七度登上玉山，而這次帶少年爬玉山是他的第八次。

楊必嘉3月間向少年說明「攀越巔峰」爬玉山，當時有9名少年舉手，他為了讓少年完成登玉山壯舉，安排室內課程，講解登山安全、禮儀、高山烹煮、高山症預防、及舒緩處理。同時安排戶外課程，帶少年爬合歡主峰、石門山，採逐步訓練，並不是直接把少年拉上玉山。

前天清晨要出發時，1名少年當天要開庭、1名少年發高燒被勸退、另3名少年打退堂鼓，只剩4名少年前往，同行的除楊必嘉外，還有響導陳皇奇及兩名志工，分擔照顧工作，少年法庭法官林郁婷還提了熱熱的包子來打氣加油。