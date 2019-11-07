影／警員國台英語並用 日女自由行找回手機歡呼流淚

2019-11-07 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



來台自由行的日籍女子杉浦等4人從瑞芳火車站搭計程車到平溪，下車後發現手機不見了，猜想遺落車上。員警聯絡上司機把車開到派出所，司機說沒見到，可能被下一批客人撿走。過程中員警國、台、英文交錯，杉浦得知沒找著難掩失落，但員警後來在後座椅墊夾縫找到手機，大喊「找到了」，喜極而泣拍手歡呼。

瑞芳警分局今天表示，杉浦等4名日本女子從報章雜誌介紹平溪天燈，特別來台自由行感受天燈魅力。一行人4日下午搭乘火車到瑞芳火車站，再搭計程車前往平溪，下車後杉浦發現手機不見了，猜測遺落在計程車上。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

由於手機沒有網路無法即時追蹤定位，她們也未記住計程車司機名字及車牌號碼，只能立即從平溪搭另一台計程車折返瑞芳。這名計程車司機發現4名日本旅客神情緊張，但語言不通，便將她們載往瑞芳派出所求助。

瑞芳派出所警員廖冠綸、吳其憲在她們到達後上前關心，溝通後得知原委，分別聯繫排班車隊協助查尋載送4名日籍女子前往平溪的計程車。

透過同行相互聯繫確認計程車後，警方詢問司機是否有看到手機。司機回答，車上沒看到旅客遺失手機，加上她們下車後，又載過其他旅客，不確定是否被其他旅客撿走。

廖警認為手機遺失在車上的可能性最大，拜託司機把車再到派出所。員警和杉浦在車上找了一下，果真沒有看到手機，杉浦臉上露出愁容。廖警和李警不死心，在車內「地毯式」搜尋，最後在從後座椅墊的夾縫找到這隻手機。