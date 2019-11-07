上億私菸從台船基隆廠闖關 岸巡提4項補強作為堵漏洞
2019-11-07 14:28
聯合報 記者邱瑞杰
／基隆即時報導
私梟以船隻報修名義，用貨櫃裝運去私香菸載進台船基隆廠，再趁機運出牟利，外界譁然。海巡署北部分署第二岸巡隊表示，案發後已採行4項補強作法，希望能堵住國安、治安漏洞。
第二岸巡隊4項補強做法為：
1.協調台船公司保全單位，若有貨櫃車進入時台船造船廠時，立即通報正濱安檢所。
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2.與港警新港中隊協調，若岸巡人員隊發現貨櫃車駛出造船廠，協助幫忙攔查車輛。
3.正濱安檢所利用上勤前後時間，至台船附近加強巡邏人車動態。
4.岸巡隊巡邏站利用巡邏勤務時至台船廠加強巡查人車動態。
台船正評估在基隆廠設置潛艦園區，基隆市議員呂美玲昨天在議會提案，要求市府加強台船安全管控，憂心國門大開衍生國安問題。她說，台船這麼大的漏洞讓人不可思議，管理鬆散可見一斑。
據了解，海巡署宜蘭查緝隊等單位今年初接獲線報，私梟從菲律賓走私中國大陸福建產製的自創品牌香菸來台，分裝在貨櫃伺機出貨，派員組成專案小組調查。今年4月6日清晨在基隆碧砂遊艇碼頭附近有8只貨櫃異常，持搜索票開櫃查獲未稅私菸176萬6000多包，市價約1億元。
專案小組逮捕兩名司機並查扣私菸，移送基隆地檢署偵辦。檢方認為台船管理有疏失，懷疑私菸能通過重重關卡，可能有「內神通外鬼」，深入查辦。
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