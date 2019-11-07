親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

韓國瑜無緣豪宅爭議多 一堆人認賠殺出建商疑曾供貸

質疑女兒遭男友殺害 母慟哭：她附同學身來要抱抱

2019-11-07 14:18聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

電競公司客服杜弘宇被控2015年8月幫助王姓女友自殺，兩人購買助眠藥物和木炭後，返回租屋處「許以同死」；王女一氧化碳中毒身亡，杜因沒吃助眠藥未昏迷，活了下來。士林地院依幫助自殺罪判杜2年8月徒刑，王女父母不相信女兒尋短。高等法院今開庭時，王女雙親淚流滿面，指女兒案發前決定和交往3個月的杜分手，對方不願意，認為女兒根本是被害死。

「女兒還附身在同學身上回來看我們！」，王母啜泣說女兒想當舞蹈老師，有理想的人怎麼會尋短？他們幸福美滿的家庭一夕毀滅，要看女兒只能望著骨灰罈、燒紙錢。王母悲從中來，說女兒曾「附身」在同學身上，向爸媽要個抱抱，還說「媽媽，我好想妳喔」，還要她堅強。

杜弘宇和死者2015年4月開始交往，同住在台北市租屋處。士林地院判決書指王女在同年8月17日因感「生無可戀」，而萌發輕生念頭，杜雖然不想死，但仍願殉情，因此帶著王女去買助眠藥和木炭；王女吞服藥物後昏迷，吸入過量的一氧化碳而死亡。杜深夜11點多打電話給媽媽，杜母撥打119報案。

說要殉情卻「獨活」的杜表示，因女友覺得「現階段很好」，希望「把時間停留在最美好的時刻」，他認同，決定陪王女「一起走」。杜稱自己也有吃12顆藥，接著生火，兩人抱在一起唱歌，後來就睡著了；他晚間9點因嘔吐而醒來，但女友已冰冷，因想「再死一次」，才沒在第一時間報案。

對於藥物是在哪間藥局購買，杜弘宇交代不清，和作證的士林分局偵查佐講法也不一致。杜認為，警察去藥局調查是否有賣助眠藥，「藥局當然不承認」，堅稱藥局有販售類似成分的藥物。審判長今開庭時敘述杜遭起訴的意旨，並詢問杜有無意見？杜的回答竟是「我的律師告訴我「『有這個事實』」。

王父氣憤地說，杜的說詞反反覆覆，認為杜故布疑陣、助眠藥早就準備好。王父哭著說，女兒的「遺書」上滿滿是杜的指紋，但杜的遺書卻沒有，依一般人的經驗「遺書會交換看吧！」；他希望高院能請法醫高大成分析女兒遺體解剖數據，並鑑定遺書真偽。

王父說，女兒曾參與2015年光州世大運的活動，回台前一天打電話給杜弘宇，提議分手，但對方不願意；他指控杜事前就反對女兒去光州，認為「你們跳舞的會與男生接觸」，女兒一返抵機場就被杜開車載走。

王父今聲請由法醫高大成鑑定遺體解剖相關數據，杜弘宇以高曾在電視節目上談論此事而反對；高院合議庭請檢方彙整聲請釐清項目再決定同意聲請與否。

近午開完庭，王父受訪時表示杜弘宇被女生拋棄過很多次，當女兒提議分手時，對方才萌生變態的心理，女兒倒楣遭「下手」。王父也質疑杜的父母態度凶悍，認為正常、有家教的為人父母者，應誠心地向被害人道歉，但他們卻一直為兒子脫罪。

杜步出法庭時，他的雙親阻擋媒體拍攝、咆哮，杜母喊「無聊吶！你才殺人」、杜父則挑釁「小心啊！」。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

電競公司客服杜弘宇(左)被控幫助自殺罪，高等法院今開庭，審判長詢問起訴事實，他答...
電競公司客服杜弘宇(左)被控幫助自殺罪，高等法院今開庭，審判長詢問起訴事實，他答「律師告訴我有這個事實」。杜的母親(右上)、父親(右下)則阻擋媒體拍攝並咆哮，死者家屬痛批「正常、有家教的為人父母者，應誠心地向被害人道歉」。記者王宏舜／攝影
分享

警察

相關新聞

考不好自摑巴掌70下 高市國小童爆哭心靈受創

2019-11-07 13:51

男子誤踩油門猛撞3人 1人後腦噴血旁人不忍直視

2019-11-07 12:34

蘇花改首設區間測速 是一通車就取締？還是先宣導？

2019-11-07 12:32

此崗非彼岡！ 韓營廁所之亂扯到嘉縣龍崗派出所警方無奈

2019-11-07 13:57

北市轎車猛撞騎樓 3人遭撞其中1女意識不清

2019-11-07 11:23

毒品草案 檢察官呼籲盡速通過擴大沒收斬毒販金脈

2019-11-07 13:23

台塑林園廠槽車外洩氣體起火 環保局依法裁處45萬

2019-11-07 12:55

台灣民政府秘書長林志昇病故 涉吸金7億案將不受理判決

2019-11-07 12:32

迎接伊登到來 埔鹽順澤宮打造巨型冠軍帽今曝光

2019-11-07 12:28

防重蹈覆轍 金門檢方入營區加強宣導反賄選

2019-11-07 12:12

影／台南地檢署自製反賄選首映 檢察官扮阿諾終結賄選

2019-11-07 12:07

影／變形金剛 竹市災害應變中心前進指揮所運輸車啟用

2019-11-07 12:07

感謝暖警關懷協助 何有妹默默打理內灣派出所庭院12年

2019-11-07 11:48

罕見捐圍牆 臺久企業捐一道牆給台中大安消防分隊

2019-11-07 11:45

八年級生開敞篷野馬疑酒駕自撞亡 檢今相驗查死因

2019-11-07 11:03

平鎮分局安排體能訓練 維護選前治安

2019-11-07 10:49

台塑林園廠槽車火警 勞檢：未發生爆炸

2019-11-07 10:44

台塑槽車卸料爆炸 環保署：環境監測未發現異常

2019-11-07 10:30

今天要出國 半夜開車回家拿護照撞壞警方監視器系統

2019-11-07 09:51

台塑槽車氯乙烯外洩火警 疑槽車壓力過高

2019-11-07 09:04

八年級生開百萬野馬疑超速 自撞翻車人噴飛慘死

2019-11-07 08:27

台塑公司林園廠氯乙烯槽車作業時爆炸 原因待查

2019-11-07 08:23

高雄林園工業區化學槽車起火 車頭焦黑駕駛驚嚇

2019-11-07 03:56

寒士尾牙迎30週年 謝哲青炒愛心便當

2019-11-07 03:08

主人被輾死 忠狗伴屍不肯離 隔天又回現場

2019-11-07 01:13

上億私菸闖關…台船基隆廠爆漏洞 疑內神通外鬼

2019-11-07 01:03

驚人！萬丹泥火山再度噴發 火焰照亮夜空警消戒備

2019-11-06 23:41

升空車吊臂意外斷裂 修樹工人5米高摔地又被吊籃爆頭亡

2019-11-06 20:56

永和晨運險遭失控遙控飛機砸傷 他PO文提醒民眾小心

2019-11-06 20:19

台東縣消防局「護心計畫」 今再從鬼門關前救回1男子

2019-11-06 20:13

高雄車禍老婦遭撞身亡 無監視器交通燈號成爭議

2019-11-06 19:58

催淚的人與狗故事 網友關切護主忠犬「阿狗」下落

2019-11-06 19:48

找到了！假應徵真行竊 男同樣手法又犯遭逮

2019-11-06 18:58

媽祖保佑 女子錢包遺失5天原封不動找回

2019-11-06 18:50

北市男子泡湯突心肌梗塞 一度救回送醫仍不治

2019-11-06 18:48

嘉市千名外送員引車禍亂象 市府盼業者祭出停權制度

2019-11-06 18:28

裝滿20億現金運鈔車國道爆胎 警全副武裝護送

2019-11-06 17:41

影／愛車違停遭拖吊！男子怒氣領車 先摔倒又動手打人

2019-11-06 17:28

疑誤觸開關 菲籍移工遭機台卡住命危搶救中

2019-11-06 17:23
看更多

熱門文章

確定坐牢！頂新劣油案 最高法院判魏應充5年9月定讞

2019-11-06 17:22

八年級生開百萬野馬疑超速 自撞翻車人噴飛慘死

2019-11-07 08:27

催淚的人與狗故事 網友關切護主忠犬「阿狗」下落

2019-11-06 19:48

12強／正妹球僮吸睛 意外丟工作讓她好委屈

2019-11-06 21:56

私菸案第二波偵結 「特勤郭雪芙」等27人繳錢獲緩起訴

2019-11-07 10:21

南投清境農場附近火燒山 現場火勢延燒擴大

2019-11-06 15:09

162公分應召女被嫌矮 馬伕怨：打炮還要挑身高？

2019-11-06 16:19

群益基金經理人涉暗操盤 獲利近1500萬元遭約談

2019-11-06 17:18

爆料韓國瑜有私生女 吳子嘉不認罪要傳「王小姐」作證

2019-11-06 15:48

「我7歲姪子畫的」引網友拋一系列圖 驚見價值上萬作品

2019-11-06 21:33

奧客用數百枚硬幣付款 外送員出招反制「收負評也開心」

2019-11-07 10:31

偷和人夫嘿咻還懷孕 小三心碎：不知孩子的爸是誰

2019-11-07 07:55

試吃無極限！母子整盒蛋塔吃快光 網友嘆：這種人很多

2019-11-07 10:11

退休校長組宗教詐騙集團 遭新竹檢、調、警聯手破獲

2019-11-06 22:15

頂新案魏應充判5年9月定讞 最高院判決理由曝光！

2019-11-06 19:44

好市多這款大份量保鮮膜太狂 有網友超過11年還沒用完！

2019-11-06 18:06

維修出意外！移工上半身卡麵粉攪拌機 命危搶救中

2019-11-06 15:25

批馬英九收頂新10億絕不道歉 吳子嘉嗆：放馬過來吧

2019-11-06 16:07

火辣短裙妹搭火車 同車男子凍未條自慰判拘役30天

2019-11-07 12:34

驚人！萬丹泥火山再度噴發 火焰照亮夜空警消戒備

2019-11-06 23:41

性侵妙齡看護瞎扯「幫洩性需求」 80歲翁重判8年

2019-11-06 21:25

老公小三雖連帶賠償60萬 髮妻批一切行為都在算計

2019-11-07 07:02

影／與男子擦身而過遭撞胸部 女心生不悅提告性騷擾

2019-11-06 16:00

開車撞死左轉騎士判11月 法官：未注意車前狀況有過失

2019-11-06 14:29

罕見捐圍牆 臺久企業捐一道牆給台中大安消防分隊

2019-11-07 11:45

台東縣消防局「護心計畫」 今再從鬼門關前救回1男子

2019-11-06 20:13

高雄林園工業區化學槽車起火 車頭焦黑駕駛驚嚇

2019-11-07 03:56

混油案26罪判5年9月定讞 魏應充聞訊一聲長嘆

2019-11-07 00:58

母女借宿 「友人竟起色心」！趁少女熟睡撫摸身體被起訴

2019-11-06 16:15

台灣男生當兵根本浪費時間？ 網：得擔上保家衛國責任

2019-11-06 21:39

婆婆擅讓小叔住進來！佛心嫂受不了 要賴家王老五搬走

2019-11-06 19:56

影／不良示範！女警開車門撞飛騎士 分局開罰違規

2019-11-06 15:24

打到女童腿骨刺出慘歿 凶手二審「免死」檢上訴

2019-11-06 15:12

台塑槽車氯乙烯外洩火警 疑槽車壓力過高

2019-11-07 09:04

陽明山驚傳強盜 3惡網友洗劫馬來西亞女搶走30萬

2019-11-06 14:42

北市轎車猛撞騎樓 3人遭撞其中1女意識不清

2019-11-07 11:23

黃光芹節目評論「鬥李佳芬集團」 挨告誹謗獲不起訴

2019-11-06 15:22

吳博毅超不爽！299枚1元整外送員被神反擊：網全說讚

2019-11-07 10:44

台塑公司林園廠氯乙烯槽車作業時爆炸 原因待查

2019-11-07 08:23

魏應充要坐牢 他發「阿彌陀佛」念靜思語讓心情平靜

2019-11-06 22:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top