質疑女兒遭男友殺害 母慟哭：她附同學身來要抱抱

2019-11-07 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



電競公司客服杜弘宇被控2015年8月幫助王姓女友自殺，兩人購買助眠藥物和木炭後，返回租屋處「許以同死」；王女一氧化碳中毒身亡，杜因沒吃助眠藥未昏迷，活了下來。士林地院依幫助自殺罪判杜2年8月徒刑，王女父母不相信女兒尋短。高等法院今開庭時，王女雙親淚流滿面，指女兒案發前決定和交往3個月的杜分手，對方不願意，認為女兒根本是被害死。

「女兒還附身在同學身上回來看我們！」，王母啜泣說女兒想當舞蹈老師，有理想的人怎麼會尋短？他們幸福美滿的家庭一夕毀滅，要看女兒只能望著骨灰罈、燒紙錢。王母悲從中來，說女兒曾「附身」在同學身上，向爸媽要個抱抱，還說「媽媽，我好想妳喔」，還要她堅強。

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杜弘宇和死者2015年4月開始交往，同住在台北市租屋處。士林地院判決書指王女在同年8月17日因感「生無可戀」，而萌發輕生念頭，杜雖然不想死，但仍願殉情，因此帶著王女去買助眠藥和木炭；王女吞服藥物後昏迷，吸入過量的一氧化碳而死亡。杜深夜11點多打電話給媽媽，杜母撥打119報案。

說要殉情卻「獨活」的杜表示，因女友覺得「現階段很好」，希望「把時間停留在最美好的時刻」，他認同，決定陪王女「一起走」。杜稱自己也有吃12顆藥，接著生火，兩人抱在一起唱歌，後來就睡著了；他晚間9點因嘔吐而醒來，但女友已冰冷，因想「再死一次」，才沒在第一時間報案。

對於藥物是在哪間藥局購買，杜弘宇交代不清，和作證的士林分局偵查佐講法也不一致。杜認為，警察去藥局調查是否有賣助眠藥，「藥局當然不承認」，堅稱藥局有販售類似成分的藥物。審判長今開庭時敘述杜遭起訴的意旨，並詢問杜有無意見？杜的回答竟是「我的律師告訴我「『有這個事實』」。

王父氣憤地說，杜的說詞反反覆覆，認為杜故布疑陣、助眠藥早就準備好。王父哭著說，女兒的「遺書」上滿滿是杜的指紋，但杜的遺書卻沒有，依一般人的經驗「遺書會交換看吧！」；他希望高院能請法醫高大成分析女兒遺體解剖數據，並鑑定遺書真偽。

王父說，女兒曾參與2015年光州世大運的活動，回台前一天打電話給杜弘宇，提議分手，但對方不願意；他指控杜事前就反對女兒去光州，認為「你們跳舞的會與男生接觸」，女兒一返抵機場就被杜開車載走。

王父今聲請由法醫高大成鑑定遺體解剖相關數據，杜弘宇以高曾在電視節目上談論此事而反對；高院合議庭請檢方彙整聲請釐清項目再決定同意聲請與否。

近午開完庭，王父受訪時表示杜弘宇被女生拋棄過很多次，當女兒提議分手時，對方才萌生變態的心理，女兒倒楣遭「下手」。王父也質疑杜的父母態度凶悍，認為正常、有家教的為人父母者，應誠心地向被害人道歉，但他們卻一直為兒子脫罪。

杜步出法庭時，他的雙親阻擋媒體拍攝、咆哮，杜母喊「無聊吶！你才殺人」、杜父則挑釁「小心啊！」。

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