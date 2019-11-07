考不好自摑巴掌70下 高市國小童爆哭心靈受創

2019-11-07 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



高雄市大樹區某國小傳出學生考試成績太差，全班9成學生遭老師「自甩巴掌」的疑似體罰事件，成績最差的學生多達70次，受處罰學生心靈受創，有人在教室爆哭讓整起事件曝光，引發社區家長群情激憤。校方表示，女老師明顯管教過當，已組專案小組進行調查，並安排輔導老師入班輔導。

本周一上午，大樹區某國小四年級學生上課訂正考券，社會科老師氣憤學生多次提醒仍犯錯，要求每錯一題自掌巴掌10次，成績最差者自掌多達70次巴掌，全班25名學生，多達22名學生受罰。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

多名學生受罰後心情低落，在班上痛哭引發班級導師關注，隨即通知校方與家長。事情曝光後，全體受罰學生家長群情激動，有人憤向高市教育局投訴此事，要求校方針對老師管教不當情形進行調查與懲處。

校方表示，校方依規定組成5人專案小組，調查結束會轉交校內教評會及考評會，最嚴重會給予解聘處分，預計明晚召開緊急班親會；事發後，校方將老師調離班級，當事人也請假接受調查。

校方說，遭家長指控的老師是正式教師，教學經驗豐富，事發後對自己行徑感到懊悔，並願意在班親會上公開道歉，初步調查當天自摑巴掌的學生臉上沒有瘀青或紅腫等外傷，不過多數學生心靈受創，返家後出現焦躁情緒，校方已介入進行團體諮商與個別輔導。

高市府教育局表示，校方在周二通報教育局及校安系統，目前由校方成立調查小組進行調查，待校方考核委員會對該案做出懲處結果後，由教育局進行最後裁處。