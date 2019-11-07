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考不好自摑巴掌70下 高市國小童爆哭心靈受創

2019-11-07 13:51聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市大樹區某國小傳出學生考試成績太差，全班9成學生遭老師「自甩巴掌」的疑似體罰事件，成績最差的學生多達70次，受處罰學生心靈受創，有人在教室爆哭讓整起事件曝光，引發社區家長群情激憤。校方表示，女老師明顯管教過當，已組專案小組進行調查，並安排輔導老師入班輔導。

本周一上午，大樹區某國小四年級學生上課訂正考券，社會科老師氣憤學生多次提醒仍犯錯，要求每錯一題自掌巴掌10次，成績最差者自掌多達70次巴掌，全班25名學生，多達22名學生受罰。

多名學生受罰後心情低落，在班上痛哭引發班級導師關注，隨即通知校方與家長。事情曝光後，全體受罰學生家長群情激動，有人憤向高市教育局投訴此事，要求校方針對老師管教不當情形進行調查與懲處。

校方表示，校方依規定組成5人專案小組，調查結束會轉交校內教評會及考評會，最嚴重會給予解聘處分，預計明晚召開緊急班親會；事發後，校方將老師調離班級，當事人也請假接受調查。

校方說，遭家長指控的老師是正式教師，教學經驗豐富，事發後對自己行徑感到懊悔，並願意在班親會上公開道歉，初步調查當天自摑巴掌的學生臉上沒有瘀青或紅腫等外傷，不過多數學生心靈受創，返家後出現焦躁情緒，校方已介入進行團體諮商與個別輔導。

高市府教育局表示，校方在周二通報教育局及校安系統，目前由校方成立調查小組進行調查，待校方考核委員會對該案做出懲處結果後，由教育局進行最後裁處。

高雄市大樹區某國小傳出學生考試成績太差，全班9成學生遭老師「自甩巴掌」的疑似體罰...
高雄市大樹區某國小傳出學生考試成績太差，全班9成學生遭老師「自甩巴掌」的疑似體罰事件。圖為示意圖，非新聞當事人。本報系資料照
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