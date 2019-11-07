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台塑林園廠槽車外洩氣體起火 環保局依法裁處45萬

2019-11-07 12:55聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

台塑林園廠今天凌晨1時許發生槽車外洩氣體起火意外，廠內M21製程氯乙烯製造程序進行氯乙烯槽車灌裝時，因槽體釋壓閥作業，導致氯乙烯釋出洩漏，槽車因而起火。高雄市環保局依空氣汙染防制法第32條第1項第4款，裁處新台幣45萬元。

高雄市環保局環境稽查科長林燦銘表示，駐工業區稽查人員在今天凌晨1點26分接獲消防局通報台塑林園廠火警。台塑林園廠槽車在1點5分進行卸載作業時，因槽體高壓致釋壓閥跳脫，導致卸載物質氯乙烯VCM由槽頂洩漏溢流至車體，並與熱源接觸後發生火災情事。1點15分由廠方人員自行將火勢撲滅。

事故發生時，環保局及環保署環境事故專業技術小組已立即進行廠區內及周界環境監控，各項監測值與環境背景值吻合，確認已無空汙後才撤退。因台塑林園廠本次洩漏物為毒性化學物質，環保局今天上午再聯合市府各局處，到台塑林園廠進行深度稽查。

台塑林園廠M21氯乙烯製程原預計11月8日至12月2日辦理製程歲修，林園廠決定將歲修時間提前至今天起先行停車，環保局表示已要求該製程至歲修結束，完成安全評估後才能啟動。另為加強林園工業區及臨海工業區的稽查，環保局成專案進駐管制，要求業者平日應落實汙染防制設備的操作，以維護空氣品質，防範污染情事發生，避免因不必要事故排放或逸散空氣污染物於空氣中，增加高雄地區的污染負荷。

高雄市環保局到台塑林園廠稽查現況。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局到台塑林園廠稽查現況。圖／高雄市環保局提供
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台塑林園廠發生槽車外洩氣體起火爆炸意外。圖／高雄市環保局提供
台塑林園廠發生槽車外洩氣體起火爆炸意外。圖／高雄市環保局提供
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