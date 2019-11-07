台灣民政府秘書長林志昇病故 涉吸金7億案將不受理判決

2019-11-07 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／桃園即時報導



台灣民政府秘書長林志昇涉嫌吸金不法獲利益超過7億元，遭桃園地檢署依組織犯罪、詐欺、洗錢防制法罪嫌提起公訴，他本月2日在蘆竹區住家中突然跌倒，家人緊急送醫急救，到院前一度沒有呼吸、心跳生命跡象，醫院急救恢復心跳，前天病情急轉直下，家屬將他接回家中，至昨晚過世，享年70歲，今天上午桃園地院準備開庭審理林志昇涉嫌組織犯罪、洗錢等案，法官不見林志昇出庭，詢問下得知他已過世，林志昇所涉案部分，法院將不受理判決。

林志昇2008年成立台灣民政府，虛構「美國軍事政府」授權發行身分證、車牌、旅行證、代訓政府官員及採購印製旅行證件機具為由，涉嫌向民眾詐取辦理身分證、全套代訓政府官員課程、車牌、旅行證件及採購旅行證件機具費用及聲稱未來該「正台幣」可以1比1兌換美金等等話語斂財，涉及違法吸金逾7億元，檢警搜索時還在他住處搜出現金1.3億元，造成300多人受害，桃園地檢署去年7月將林志昇夫婦及幹部6人以涉嫌組織犯罪、詐欺、洗錢防制法罪嫌提起公訴，至去年10月交保，台灣民政府亦在今年7月遭桃園市政府拆除。

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