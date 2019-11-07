蘇花改首設區間測速 是一通車就取締？還是先宣導？

2019-11-07 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



蘇花改明年1月5日全線通車，警方抓超速違規，將首度啟用區間測速。

這套科技執法的設備系統，要設在蘇花改3座最長的3座隧道裡，包括3.3公里長的東澳隧道、7.9公里長的觀音隧道、4.7公里長的谷風隧道。

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區間測速設備系統由蘇花改善工程局補助宜蘭縣警察局3800萬元施設，本月起開始裝設，第一波先裝在東澳隧道，預計本月15日前完成，包括偵測器、雷射感應器、照相機等。

觀音隧道、谷風隧道的區間測速設施則會在今年底前完成，以因應明年1月5日蘇花改全線通車。

至於是一通車就啟用區間測速？還是有宣導期？宜蘭縣警察局今天指出，還在評估。

警方表示，如果蘇花改一通車就啟動區間測速，即能有效遏止違規，但也有用路人反映，蘇花改除蘇澳到東澳路段先通間且熟悉外，對其他要通車的路段路況陌生，應該有時間讓駕駛人熟悉與習慣，建議區間測速有宣導期。

對此，警方表示，還在評估，以做最後的決定，不過，提醒蘇花改隧道速限為60公里，目前都有測速照相，千萬不要超速。

同時，為配合宜蘭縣政府警察局隧道科技執法設備設置施工，公路總局第四區養護工程處在蘇花改東澳隧道有交通管制，管制地點在東澳隧道南下線107公里又980公尺到111公里又300公尺、還有北上線107公里又835公尺到111公里又300公尺的路段。

交通管制措施分兩階段，東澳隧道南下線及北上線路段第1階段管制時段自11月5日至11月8日止，每天上午9點到下午6點，東澳隧道南下線及北上線路段第2階段管制時段為11月12日到11月15日止的每天上午9點到下午6點。