迎接伊登到來 埔鹽順澤宮打造巨型冠軍帽今曝光

2019-11-07 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／彰化即時報導



挪威三鐵選手伊登讓彰化「埔鹽順澤宮」的宮廟帽成為揚名國際的冠軍帽，在彰化縣政府熱情邀請下，本周將現身彰化，預計11月9日抵達台灣就直奔埔鹽鄉順澤宮還願，埔鹽鄉公所為迎接遠道而來的貴賓，與廟方討論委託彰化監獄打造巨型順澤宮「冠軍帽」，成品這兩天亮相，讓香客相當驚喜，預計又會掀起一波觀光熱潮。

伊登讓順澤宮意外爆紅，這幾個月民眾熱烈索取這頂冠軍鴨舌帽，埔鹽鄉長許文萍說，鄉內突然湧進各地民眾，讓農村鄉鎮熱鬧起來，為讓遊客更有樂趣，上個月與廟方討論設計打卡意象，並請彰化監獄協助設計製作冠軍帽花燈，公所雖然沒有相關預算，但地方人士籌措經費，加上彰監相挺提供「友情價」，以助地方行銷、活絡，也希望伊登到時能在帽子上留下簽名。

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彰化監獄成立民俗技藝組20多年，從製作傳統宗教型花燈，到現在獨創出防水花燈，在業界有口皆碑，每年平均接單金額可達800多萬元，副典獄長張育鼎說，年底一向是花燈訂購製作最繁忙的時候，臨時接獲順澤宮製作冠軍帽花燈需求，特別請10多名受刑人花了2個星期趕工完成1.5公尺高的作品，冠軍帽的底座設計為台灣，有「立足台灣，揚名國際」的意象。

冠軍帽花燈擺放在順澤宮廟對街的轉角草皮上，設計相當別緻，帽沿內部也漆上正版冠軍帽才有的廟方官印，彰監利用電子絨布以及將近8層的固定防水材料堆疊，以利保存，並承諾提供「售後服務」。