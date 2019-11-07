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影／變形金剛 竹市災害應變中心前進指揮所運輸車啟用

2019-11-07 12:07聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

為因應各種突發而來的大型災害，可迅速完成前進指揮所現場設置，新竹市消防局研議設置市府災害應變中心前進指揮所，在民政處、工務處聯合補助113萬元經費下，將既有的後勤宣導車改造為有「變形金剛」之稱的前進指揮所運輸車，可於災時第一時間到場開設前進指揮所，展開指揮救災工作。

消防局今天將災害應變中心前進指揮所運輸車開到市府前廣場進行演練，由市長林智堅進行視察，救災人員展現機動性，分工架設指揮帳及救災設備，僅花10分鐘就將整個災害應變中心前進指揮所架設完畢，現場還有空拍機直飛災區空中勘查，並直播回傳畫面到指揮帳，過程逼真而嚴肅。林智堅也在致詞時宣布，將補貼消防人員「超勤津貼」，由每天報4小時超勤放寬至8小時，每月最多能領1萬7千元。

林智堅說，他積極推動「護消防三補帖」，首先是完善設備，目前已與民間單位合作投入超過2億元添購雲梯車、消防水箱車及各式裝備，確保消防員值勤時的安全和效率，明年起每位消防員都添購兩套消防衣，救災更安全。再來就是增加人力，他上任至今已增加至80人。最後再提高「超勤津貼」達到行政院規定最高上限。

消防局長李世恭說，今年5月17日的強降雨事件，造成轄內港北地區與市區多處積淹水，因此，市府邀集相關局處、台鐵新竹站、第二河川局召開9次防汛疏濬檢討會議，並與新竹農田水利會協商水閘門疏洪管理問題。並研議設置市府災害應變中心前進指揮所機制，以利長時間救災、搜集災害情資、整合跨單位人力及資源，與市府進行遠距會議，獲得民政處、工務處補助經費，各項裝備，將後勤宣導車改裝成前進指揮所運輸車。

消防局今天將災害應變中心前進指揮所運輸車開到市府前廣場進行演練，由市長林智堅進行...
消防局今天將災害應變中心前進指揮所運輸車開到市府前廣場進行演練，由市長林智堅進行視察。圖／市府提供
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消防局今天將災害應變中心前進指揮所運輸車開到市府前廣場進行演練，由市長林智堅進行...
消防局今天將災害應變中心前進指揮所運輸車開到市府前廣場進行演練，由市長林智堅進行視察。圖／市府提供
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