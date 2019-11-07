感謝暖警關懷協助 何有妹默默打理內灣派出所庭院12年
2019-11-07 11:48
聯合報 記者陳斯穎
／新竹即時報導
新竹縣內灣舊派出所建於日治時期，有超過80年歷史，因建築老舊、空間不足，今年10月搬到保留原有日式建築風格的新辦公廳舍，兩個派出所都是到內灣遊玩的打卡熱點，而讓新舊派出所都保持整潔庭院的幕後功臣，就是因感念員警協助，主動協助修剪花草12年的何有妹女士。
內灣派出所員警口中的「何阿姨」，今年61歲，家中務農又身為長女的她，從小就必須勤奮工作來分擔家計，並擔負起照護4位弟、妹的責任，與丈夫結婚後在內灣共同經營食品事業。
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12年前某一天清晨，何有妹發現手機有數十通未接來電，回電時警方通知她到醫院來看顧車禍受傷的弟弟，到了醫院後才知道，原來最小的弟弟在前一天深夜騎乘機車返家途中，不幸發生交通事故身亡，警員憂心她承受不了痛失親人的打擊，電話中才沒有告知弟弟已過世。
由於父母均已離世，而當時大弟在國外工作，2位妹妹也已嫁人，唯一能就近聯繫的親屬僅剩何有妹一人，除了要強忍失去親人的悲痛，又要面對檢、警方面的案件了解調查，讓她相當害怕、不知所措。
何有妹指出，所幸當時承辦此案的警員非常體恤，耐心安慰她，也將警方受理意外死亡的相關手續及細節一一告知，告訴她面對檢察官詢問時「別害怕，只要據實回答即可」，讓她順利完成弟弟的身後事。
這名警員的關懷打氣讓何有妹至今仍印象深刻，內心滿懷感激與感動，因此開始積極參與公益活動，也因感佩警方協助，有空就主動幫忙修剪整理派出所庭院花草，一剪就是12年。
警方也找到當年的暖警，就是現任新樂派出所副所長許泰源，他靦腆的表示，以當時家屬突然接獲親人死亡的噩耗，任何警察都會以關懷之心來安撫家屬，協助完成相關後續的處理程序，他只是盡一份警察應盡的職責而已，也謝謝何女士將此事牢記在心，感謝她12年來默默的付出。
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