罕見捐圍牆 臺久企業捐一道牆給台中大安消防分隊
2019-11-07 11:45
聯合報 記者游振昇
／台中即時報導
企業捐救護車和器材給消防隊很常見，捐一道圍牆很少聽見；台中市消防局第5大隊大安分隊新建廳舍去年底完工，廳舍和緊鄰的農田落差大，高約1公尺多，廳舍沒有圍牆，人車出入較危險，臺久企業公司董事長陳山河查覺此問題，主動以母親喪葬節省下的費用捐一道圍牆給大安分隊，今天舉行捐贈儀式，台中市消防局長曾進財感謝臺久，讓大安分隊員安全有保障，廳舍更有家的感覺。
臺久企業董事長陳山河在捐贈儀式中表示，母親今年往生，她生前曾有遺願，叮嚀子女要多行善，陳山河有天經過新蓋好的大安消防分隊，發現新的消防廳舍沒有圍牆，四周都是農田，消防分隊看起來有點「空洞」，他主動詢問，並和消防隊討論級，找大甲知名建師黃宗喜設計一道圍牆，改善消防隊廳舍環境，保障消防隊員和車輛出入安全。
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大安區長周琇茹說，臺久企業董事長陳山河不只捐圍牆，還捐出部分母親喪葬費給大安區中低收入戶，她如果沒說出此事，外界不知陳山河默默行善此事。
新圍牆已完工，幾乎環繞大安消防分隊，長度數十公尺，消防局長曾進財說，很少消防廳舍會有圍牆，因為消防署多年前的新建消防廳舍規定，幾乎沒編圍牆這項經費，鄉下地區的消防隊廳舍需要圍牆，防止野貓狗闖人，也可保障消防隊員安全。
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