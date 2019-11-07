八年級生開敞篷野馬疑酒駕自撞亡 檢今相驗查死因

2019-11-07 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市胡姓男子今天凌晨4時許駕駛百萬的福特野馬敞篷跑車，疑酒後開車，行經南屯區文心南路時，在三民西路二段直接衝撞中央分隔島的台中捷運梁柱，因衝擊力道大，碰撞後止不住衝擊力，跑車翻覆後還四輪朝天往前滑行，撞斷30公尺外的台中市警局監視器桿，據調查，警消到場時，胡已無生命跡象，面目全非，到醫院前就已死亡，胡被查出有酒精濃度，全案今由檢察官相驗，釐清死因。

據調查，胡姓男子（26歲）是台東人，在台中市販售消防器材，沒有與家人同住，今天凌晨4時許，駕駛2017年出廠的白色福特野馬跑車，沿南屯區文心南路往市區方向行駛。

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胡車行經三民西路二段路口時，胡疑超速，直接衝撞中央分隔島的台中捷運高架梁柱，胡車衝撞後翻車，再往前滑行30公尺，撞斷台中市警局設置在路旁的監視器桿，胡人噴飛車外，警消到場時，胡在距離跑車約數公尺遠處，胡頭破血流、面目全非，已無生命跡象。

到場執行救護勤務的南屯消防分隊因案發時沒有目擊者，擔心有其他乘客也拋飛車外，未被發現，還擴大搜尋附近的空地與分隔島，幸無其他傷者，全案通報台中市警局第四警分局釐清案發原因。

胡在警消送往中山醫學大學附設醫院途中，到院前死亡，經了解，胡的體內有酒精濃度，詳細的死因與肇事原因，檢方今天下午將會同法醫、家屬相驗釐清。

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