台塑林園廠槽車火警 勞檢：未發生爆炸
2019-11-07 10:44
聯合報 記者林保光
／高雄即時報導
台塑公司林園廠今天凌晨1輛槽車卸料時發生火警，不少居民說聽到「爆炸聲」，但是，高雄市勞檢處了解，當時是氯乙烯外洩，遇到車頭的熱源，在起火燃燒瞬間造成「轟」一聲，並不是爆炸，已對事故槽車下裁處停用，將在消防局調查起火原因，再對台塑做行政處分。
今天凌晨1點多，台塑林園廠發生槽車起火，附近居民表示聽到「爆炸聲」，門窗都「震了一下」。
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高雄市勞檢處今天上午派員了解，當時槽車在台塑林園廠正將儲槽內的氯乙烯打進廠內，運作20分鐘後，槽車釋壓閥才因壓力過高出現動作，可能外洩的氯乙烯遇到車頭處的引擎熱源，瞬間燃燒才引發火警。
高雄市勞檢處檢視台塑林園廠的輸送壓力表，數值並未超出容許壓力，認為如果發生爆炸，包括輸送帶及廠區設備都會遭到破壞，但實際上僅是槽車車頭部分燒毀，儲槽部分未燃燒，其他廠區設備也未損毀，應是剛燃燒時出現「轟一聲」才被誤以為發生「爆炸」。
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