男子倒臥溪畔手機留言女友「機車前輪要換、菸少抽」

2019-11-07 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



30歲林姓男子日前倒臥高雄市茂林濁口溪畔，路過遊客好奇下車察看，赫然發現男子口吐白沫情況危急，員警到場發現林男手機簡訊留言給女友「記得換機車輪胎」、「菸少抽一點」，疑因感情因素想不開，所幸警消合力將男子及時送醫，挽回寶貴生命。

六龜警分局指出，萬山派出所日前接獲許姓遊客通報，濁口溪龍頭山河床溪旁有名男子倒臥溪畔生命垂危。員警到場發現，此名男子口吐白沫陷入昏迷，身旁手機螢幕顯示他向員警表明自己身分的畫面，另有多則與家人及女友訣別訊息，立即合力將昏迷男子送醫急救。

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男子簡訊內容透露他對女友的關心，「記得機車要騎慢一點、前輪記得要換」「希望妳可以顧好自己的身體，酒不要再喝、菸少抽一點」等字眼。

警方表示，林姓男子疑因感情因素尋短，當日服用不明藥物導致昏迷，所幸遊客機警通報與警消合力及時救援，該男子經送醫後已無生命危險。

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