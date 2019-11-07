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陸版誠品「被關門」…官方稱整頓違建 其實原因不單純

台塑槽車卸料爆炸 環保署：環境監測未發現異常

2019-11-07 10:30聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

高雄市林園區台塑一處丙烯酸酯廠內，凌晨槽車不明原因爆炸起火。環保署表示，凌晨1時左右發生爆炸，接獲通知前往應變處理，經過監測，並沒有其他汙染物外洩，仍在現場持續追蹤。

環保署化學局危害控制組組長盧柏州表示是在今天凌晨1時29分接獲通報，一輛由台塑仁武廠運送24.5公噸氯乙烯前往台塑林園廠的槽車，在卸料時，因壓力太大跳脫，因此有氯乙烯物質洩漏出來，發生爆炸。

他表示，環保署南區技術小組、南區督察大隊、高雄市環保局等人員都到現場提供緊急應變的建議。由於氯乙烯是非常容易燃燒的氣體，因此請消防隊員灑水降溫，現場人員也很快把這正在卸料的槽車關斷。凌晨2時現場已經先關斷，3時沒有火與煙，所有的廢汙水都處理妥當已是清晨5時，災情獲得控制。

盧柏州表示，現場也有進行相關環境監測，包括環保局委託的稽查車在下風處進行粒狀物以及異味監測，並沒有發現異常；由於爆炸產生約10公噸的廢汙水，環保署技術小組人員也在現場確認廢汙水都排放到正確位置。

他說，化學槽車洩漏爆炸意外並不常見，初步判定，這輛槽車洩漏的氯乙烯量並不多，由於過去有用管線運輸，為何現在以槽車運輸，又或者夜間運輸是否需要事先報備，環保署還會追蹤查證。

1輛槽車今天凌晨進入台塑林園廠卸料，發生氯乙烯外洩火警，廠內自動灑水系統立即燒熄...
1輛槽車今天凌晨進入台塑林園廠卸料，發生氯乙烯外洩火警，廠內自動灑水系統立即燒熄火勢。記者林保光／翻攝
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