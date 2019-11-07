台塑槽車氯乙烯外洩火警 疑槽車壓力過高

2019-11-07 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／高雄即時報導



台塑公司林園廠今天凌晨1輛槽車在廠內卸料，突然槽車高壓槽安全閥跳開，裝載在槽體內的氯乙烯外洩引發火警，火勢立即引燃槽車，廠內自動水設備也即啟動，消防局據報緊急派遣人車趕抵，火勢已經熄滅，未造成傷亡，起火及氯乙烯洩漏原因，由消防局、環保署南區毒災處理小組及勞檢單位調查。

據警、消了解，今天凌晨1點10分許，1輛載運氯乙烯的槽車進入高雄市林園區石化一路台塑林園廠卸料，操作時，槽車安全閥突然跳開，含毒的氯乙烯自槽車儲槽洩出約5秒鐘，立刻引燃槽車，旁人馬上閃避，卸料處的自動灑水系統也立即啟動，未造成傷亡。

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消防局據報，出動林園、大林、高桂消防分隊12車、24人趕抵台塑林園廠，發現槽車火勢已被自動水系統澆熄，槽車安全閥也在一下子的卸壓後自動關閉，未回火引燃槽車高壓儲槽。附近居民趕到台塑林園廠大門外，聲稱被「爆炸聲」驚醒，才跑來看發生什麼事。警方也派員戒備。

由於氯乙烯是無色有毒氣體，消防隊員偵檢環境狀況，發覺有氯乙烯外洩狀況，立即通報環保署南區毒災處理小組到場處理。據了解，槽車有氣體及液態2條管線卸料，如果槽車壓力過高，安全閥可能跳開，直到釋壓到儲槽可承受壓力，安全閥會啟動歸復，才沒讓槽車內的原料持續外洩。