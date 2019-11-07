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八年級生開百萬野馬疑超速 自撞翻車人噴飛慘死

2019-11-07 08:27聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市胡姓男子今天凌晨4時許駕駛一輛市價要價200萬元的福特野馬跑車，沿南屯區文心南路往市區方向行駛，途中疑車速過快，在三民西路二段衝撞中央分隔島的梁柱後，再撞斷台中市警局設置的警用監視器桿，胡車翻車後，胡噴飛車外數公尺遠，胡頭部望撞得面目全非，警消獲報到場時，胡已無生命跡象，送醫急救仍不治，是否酒駕有待警方後續調查。

據調查，胡姓男子（26歲）今天凌晨4時許駕駛轎車沿南屯區文心南路內側車道由南向北、往市區方向行駛行經文心南路、三民西路二段時，疑似因為車速過快，自撞中央分隔島上高架捷運梁柱，隨後整輛車翻覆，撞斷台中市局警用監視器桿，警消獲報到場時，胡已噴飛車外，面目全非，無生命跡象，經送往中山醫學大學附設醫院急救後，仍宣告不治。

台中市消防局南屯分隊表示，將胡送醫後，擔心車內還有其他乘客也噴飛車外沒被發現，還擴大搜尋附近的雜草跟分隔島，但無尋獲其他傷者，因此收拾裝備返隊，詳細的肇事原因有待警方後續調查。

台中市胡姓男子今天凌晨駕駛一輛要價百萬的白色福特野馬跑車，行經南屯區文心南路時，...
台中市胡姓男子今天凌晨駕駛一輛要價百萬的白色福特野馬跑車，行經南屯區文心南路時，疑車速過快自撞安全島，經送醫急救不治。記者陳宏睿／翻攝
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台中市胡姓男子今天凌晨駕駛一輛要價百萬的白色福特野馬跑車，行經南屯區文心南路時，...
台中市胡姓男子今天凌晨駕駛一輛要價百萬的白色福特野馬跑車，行經南屯區文心南路時，疑車速過快自撞安全島，撞斷台中市警局的監視器桿，經送醫急救不治。記者陳宏睿／翻攝
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台中市胡姓男子今天凌晨駕駛一輛要價百萬的白色福特野馬跑車，行經南屯區文心南路時，疑車速過快自撞安全島，經送醫急救不治。記者陳宏睿／翻攝
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台中市胡姓男子今天凌晨駕駛一輛要價百萬的白色福特野馬跑車，行經南屯區文心南路時，疑車速過快自撞安全島，經送醫急救不治。記者陳宏睿／翻攝
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台中市胡姓男子今天凌晨駕駛一輛要價百萬的白色福特野馬跑車，行經南屯區文心南路時，疑車速過快自撞安全島，經送醫急救不治。記者陳宏睿／翻攝
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