台塑公司林園廠氯乙烯槽車作業時爆炸 原因待查

2019-11-07 08:23 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



台塑林園廠今天凌晨1時許發生槽車爆炸意外，一輛貯存氯乙烯的槽車在作業時，因不明原因發生爆炸。消防單位前往灌救，關閉管線閥門，沒有人員傷亡。高雄市環保局、南區督察大隊人員趕到現場，監測到清晨，以光離子偵測器及火焰離子偵測器檢測，無異常數值，研判已無洩漏。附近居民聽到爆炸聲響，也到現場關心。

高雄市環保局表示，一接獲槽車爆炸通報就趕到現場，先確認關閉管線閥門，槽區趕快灑水，並用氣體偵測器偵測可燃性氣體濃度，槽車槽體溫度則使用紅外線熱影像儀觀測。

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據了解，發生爆炸的槽車是昨天深夜先到台塑仁武廠裝料氯乙烯，然後凌晨運到林園廠卸料。環保單位追查，卸料區兩個固定式氯乙烯偵測器，在凌晨1點多偵測到異常讀值，隨後槽車就發生爆炸。初步研判，可能是因為在氯乙烯槽車灌裝至儲槽作業時，突然槽車槽體上方釋壓閥動作，導致氯乙烯洩出，又遇到熱點而起火，詳細原因還要再調查。

環保人員在事故點持續監測到清晨，確定現場檢測無異常數值，無洩漏，槽體內部壓力與溫度正常。今天上午會再進台塑林園廠了解。