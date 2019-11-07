寒士尾牙迎30週年 謝哲青炒愛心便當

2019-11-07 03:08 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



「透過創世基金會長時間的幫助，很多孩子的第1個紅包是在寒士尾牙拿到的。」謝哲青6日代言「寒士吃飽30」時說，大家都有捐過發票，「順手捐發票，救救植物人。」那就是每個人跟創世淵源的開始。

謝哲青親手下廚製作愛心便當，為了服務媒體補拍，還將尚未開動的便當「回鍋」，用小火再炒一遍，畫面趣味。哲青望著鍋底的「臭火乾」興嘆，埋怨自己第一輪火侯沒掌握好，有小部分確實炒焦了點。但孩子們都吃得津津有味，滿臉的滿足。

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古靈精怪表情吃便當的可愛小朋友，其實也是「寒士吃飽30」的關懷對象，一點愛心將能帶來許多溫暖。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

經費比往年減縮

創世基金會公關組長李婷婷表示，創世的輔導對象從街友、獨居長輩到弱勢家庭，因應30年又加入服務清寒學子。其實有一點點擔心經費，幾十萬的捐款善士因為老去凋謝，有些經拜訪已退休或辭世；9月止跟去年5個月比都呈現衰退；這次過年比去年提早2週，可募款的時間也縮短了，要請大眾多支持「尾牙小組」。

李婷婷補充說，今年推出了一個禮盒，禮物袋裡有過年會吃的烏魚子，採用紅底喜氣的客家花布，每個禮物袋都是義工親手縫製，請各公司行號福委會踴躍訂購。。創世不只有照顧植物人，還要幫助家庭回到生活正軌。有些孩子、甚至70歲幾老人生平第1次拿到紅包，來寒士尾牙不只飽餐一頓，得到的關懷也無可取代。

創世基金會公關組長李婷婷（上）表示，這次過年提早2週，可募款的時間也縮短，請大眾多支持「尾牙小組」。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

創世照顧弱勢跟清寒植物人家庭，華山基金會關懷弱勢長輩，仁愛之家關懷街友跟社會邊緣人，本次「寒士吃飽30」由3個基金會合作，讓弱勢在1場活動中就能得到關懷，預計在全台辦16場、4,070桌，2020年1月19日送暖給弱勢。

謝哲青親手製作愛心便當，「寒士吃飽30」擴大關懷對象至清寒學子，更需要大眾踴躍貢獻愛心。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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