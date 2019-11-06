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12強／先發張奕燃燒7局102球未失分 中華2:0領先委內瑞拉

升空車吊臂意外斷裂 修樹工人5米高摔地又被吊籃爆頭亡

2019-11-06 20:56聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台電委外包商62歲劉姓工人，昨在佳里區操作吊籃修剪樹木，升到5、6公尺高度時，整支吊臂突然失控搖晃，從基座斷裂倒下，劉男連同吊籃被重摔地面，當時一起工作的同事聽到「碰」一聲巨大聲響，看到劉男摔落地面頭部受到重擊，血流如注地上一灘血，嚇得趕緊報警，佳里消防救護人員趕到，劉男已無生命跡象，送佳里奇美醫院搶救無效死亡。

據指出，劉男受雇台電的外包商，負責修剪樹木枝幹，避免高大樹木影響輸配電線路，劉男和班長駕駛工程車前往佳里區子龍里一處產業道路施工，劉男進入吊籃內，身上綁好安全帶後操作吊臂上升，劉男在5、6公尺高度修剪樹木時，吊臂突然從基座應聲折斷，整支吊臂連同吊籃翻落掉到路面。

吊籃內的劉姓工人，疑因吊籃翻轉180度，再往地面猛力重摔，劉男頭部直接撞擊到地面，連安全帽都撞得裂開，劉男頭部重創，血流滿地，同事嚇得趕快報警，劉男立即被送往佳里奇美醫院急救，但仍回天乏術。台電長期委由外包商修剪樹木，工程也向來順利，為何發生升空車吊臂斷裂憾事，還有待進一步調查。

工人的頭盔疑因落地重擊也裂開。圖／讀者提供
工人的頭盔疑因落地重擊也裂開。圖／讀者提供
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工人操作升空車吊臂時，突然無預警斷裂，工人摔落地面當場無生命跡象，送醫搶救後死亡...
工人操作升空車吊臂時，突然無預警斷裂，工人摔落地面當場無生命跡象，送醫搶救後死亡。圖／讀者提供
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