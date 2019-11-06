升空車吊臂意外斷裂 修樹工人5米高摔地又被吊籃爆頭亡

2019-11-06 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



台電委外包商62歲劉姓工人，昨在佳里區操作吊籃修剪樹木，升到5、6公尺高度時，整支吊臂突然失控搖晃，從基座斷裂倒下，劉男連同吊籃被重摔地面，當時一起工作的同事聽到「碰」一聲巨大聲響，看到劉男摔落地面頭部受到重擊，血流如注地上一灘血，嚇得趕緊報警，佳里消防救護人員趕到，劉男已無生命跡象，送佳里奇美醫院搶救無效死亡。

據指出，劉男受雇台電的外包商，負責修剪樹木枝幹，避免高大樹木影響輸配電線路，劉男和班長駕駛工程車前往佳里區子龍里一處產業道路施工，劉男進入吊籃內，身上綁好安全帶後操作吊臂上升，劉男在5、6公尺高度修剪樹木時，吊臂突然從基座應聲折斷，整支吊臂連同吊籃翻落掉到路面。

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