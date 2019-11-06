永和晨運險遭失控遙控飛機砸傷 他PO文提醒民眾小心

2019-11-06 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ／新北即時報導



新北市永和區一名陳姓網友今天上午6時許在永和堤防外公園晨運時，險遭一架墜毀的遙控飛機砸到，巨大聲響嚇了他一跳，他因此在臉書上PO文，提醒喜愛在附近運動的民眾要特別小心，並請玩遙控飛機的玩家注意別人安全。永和警分局表示，由於相關法條規定已公布但尚未實施，會對附近遙控飛機玩家違規行為進行勸導。

該名陳姓網友在地方臉書社團《我是永和人》中PO文表示，今天上午6時許他在永和堤防外公園晨運時，一架遙控飛機墜毀在他左側2米處的草坪上，巨大聲響讓他嚇了一跳。由於日前屏東墾丁才發生無動力遙控滑翔機失控砸死婦人的案例，陳姓網友說，此次遙控飛機墜地前並無任何徵兆，讓他「內心不免一陣恐懼」，因此上網PO文呼籲喜歡前往公園晨運的民眾要小心，並提醒遙控飛機玩家顧及別人安全。

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有民眾則指出，附近有一處提供遙控飛機玩家使用的中正飛場，有可能是飛場內的玩家在操作遙控飛機時失控，才會飛到公園。