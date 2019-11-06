台東縣消防局「護心計畫」 今再從鬼門關前救回1男子
2019-11-06 20:13
聯合報 記者尤聰光
／台東縣即時報導
台東縣消防局與台東馬偕合作執行「護心計畫」，繼上月21日成功救回1名男子後，今天又有1名中年男子發生急性心肌梗塞，即啟動護心SOP，在送醫途中施作心電圖、給藥、給氧與靜脈注射等標準步驟，病患到院迅速進行心導管手術，從鬼門關前搶救回來。
台東縣消防局表示，早上近7點知本消防分隊接獲知本溫泉區有男子胸部劇痛現象，救護人員即啟動護心計畫為患者施作心電圖檢查，並將心電圖資料傳送到台東馬偕醫院急診室，經過醫師判斷為急性心肌梗塞，男子到院後即進入手術室施行心導管手術，術後恢復狀況良好。
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台東幅員狹長送醫路途遙遠，尤其心肌梗塞患者，到院前醫院手術準備需花時間，因此，為了給予患者即時治療，消防局自去年4月起與台東馬偕醫院合作執行護心計畫，19台救護車配置可攜式12導程心電圖儀，除具自動判讀功能，更能將判讀資料即時傳送馬偕急診室電腦及醫師手機做2次判讀。
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