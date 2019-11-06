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高雄車禍老婦遭撞身亡 無監視器交通燈號成爭議

2019-11-06 19:58聯合報 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄林姓婦人騎機車待轉直行進入巷口時，與李男所開的小貨車相撞，林送醫後不治身亡，李被帶回派出所訊問後，被依業務過失致死罪嫌移送，由於現場未有監視器，路口交通號誌成為雙方爭議。

據了解，本月3日中午12點多時，林婦（70歲）騎著機車，沿著國泰路由北向南行駛時，當時她正要待轉，進入國泰路二段50巷，而李男（41歲）所開的小貨車正沿著國泰路由西向東方向上的快車道行駛，2人發生車禍

警方到場後，將林女送往國軍高雄總醫院，林不治身亡，李男也被帶回依業務過失致死送辦，但因現場未有監視器，無法釐清當時交通號誌狀況，林女家屬昨晚時，也在PTT請託網友提供行車紀錄器，以釐清車禍責任。

高雄林姓婦人騎機車待轉直行進入巷口時，與李男所開的小貨車相撞，林送醫後不治身亡，...
高雄林姓婦人騎機車待轉直行進入巷口時，與李男所開的小貨車相撞，林送醫後不治身亡，李被帶回派出所訊問後，被依業務過失致死罪嫌移送，由於現場未有監視器，路口交通號誌成為雙方爭議。圖／截取自Google map
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高雄林姓婦人騎機車待轉直行進入巷口時，與李男所開的小貨車相撞，林送醫後不治身亡，...
高雄林姓婦人騎機車待轉直行進入巷口時，與李男所開的小貨車相撞，林送醫後不治身亡，李被帶回派出所訊問後，被依業務過失致死罪嫌移送，由於現場未有監視器，路口交通號誌成為雙方爭議。圖／截取自PTT
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車禍國軍

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