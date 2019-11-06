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催淚的人與狗故事 網友關切護主忠犬「阿狗」下落

2019-11-06 19:48聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣花壇鄉李姓男子昨天傍晚帶著飼養的黑狗「阿狗」，到彰化縣花壇鄉彰化警分局三家派出所旁一家便當店，買完便當正要牽腳踏車離去時，不慎跌倒，被行經的砂石車當場輾斃，死狀甚慘，「阿狗」發出陣陣哀鳴，守在屍體旁不願離去，令人鼻酸，也感動許多人，紛紛關切牠的下落。

據便當店老闆娘說，56歲李姓男子的兩個兒子在外地，他獨自居住，經濟狀況雖然不是很好，與養了6、7年的黑狗「阿狗」相依為命，人狗同進同出，從她便當店開張4年多來，只要他來買滷肉飯，都會帶著「阿狗」來，也一定買一大一小，小的就是給「阿狗」吃，而「阿狗」都會守在店門外等候，他曾說「我再沒錢，也要買給阿狗吃。」

老闆娘說，李姓男子有時喝酒跌倒，「阿狗」還會趨前拉他，案發前，李還跟他說「老闆娘，我帶阿狗來看妳了。」買完便當，看他一直無法騎上腳踏車要跌倒樣子，就聽到砂石車煞車聲音，不幸發生此一意外，令她難過得一夜不能成眠，而李當時沒有聞到酒味，如果有喝酒，晚個幾分鐘，或許可以逃過死劫。

警方調查，李姓男子昨天下午5時30分許，騎腳踏車到花壇鄉彰員路、三芬路路口的當店買完便當，牽著腳踏準備離去，突然重心不穩，跌落路側，當時60歲徐姓司機駕駛砂石車，沿彰員路由北往南經過，倒地李男被砂石車右後輪輾過頭部，當場慘死。

警方指出，李姓男子還未跨上腳踏車，疑因自摔發生此一意外，他跌倒時，砂石車已過了一半，被右後輪輾過致死，實在無法防範，但仍依業務過失致死罪嫌移送法辦。

依監視器影像，李姓男子進便當店時，「阿狗」如同以往在店外等候，當李走出來時，「阿狗」高興得圍繞著腳踏車，在李遭橫禍時，牠幾乎呆立不動，守著屍體。便當店老闆娘說，從事發5時30分後，到8點30分警方及禮儀社人員處理完現場，仍不肯離去，還發出哀鳴，令旁觀者十分感動。

忠犬「阿狗」的事蹟在網路傳開後，網友都在關心牠的下落，還有人甚至想領養牠，便當店老闆娘說，事發當晚還看到牠回來，今天則不見蹤影。有網友說，「阿狗」被李的親戚暫時飼養，卻不肯吃東西，「眼眶紅紅 」的，這段人與狗的故事，令人格外動容。

彰化縣花壇鄉李姓男子昨天傍晚被砂石車當場輾斃，他養的黑狗「阿狗」一直待在屍體旁，...
彰化縣花壇鄉李姓男子昨天傍晚被砂石車當場輾斃，他養的黑狗「阿狗」一直待在屍體旁，不願離去，令人鼻酸。照片／民眾提供
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彰化縣花壇鄉李姓男子昨天傍晚被砂石車當場輾斃，他養的黑狗「阿狗」一直守護在屍體旁...
彰化縣花壇鄉李姓男子昨天傍晚被砂石車當場輾斃，他養的黑狗「阿狗」一直守護在屍體旁，不願離去，令人鼻酸。照片／民眾提供
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