找到了！假應徵真行竊 男同樣手法又犯遭逮

2019-11-06 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ／新北即時報導



38歲陳姓男子日前利用「假應徵真行竊」的手法，到新北市中、永和地區數間超商應徵後，趁四下無人偷走店內現金、架上悠遊卡等物品，近日陳男又以同樣手法前往位於永和區一間通訊行應徵，並趁其他員工不注意時偷走店內iPhone七支，價值約新台幣30萬元，警方獲報後鎖定身分，循線找到陳男通知他前來派出所說明。

據悉，該名陳男曾依詐欺罪嫌遭到通緝，有毒品、竊盜等前科，今年7月時，他便曾以「假應徵真行竊」的手法，以假身分資料「陳健誌」向永和區的超商應徵並取得店家信任後，趁著獨自上班時將櫃檯收銀機內的現金、架上的悠遊卡搜刮一空後逃離現場，店家估計損失金額至少十幾萬。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

9月陳男又前往中和區以假資料應徵某連鎖超商店員，以同樣手法竊取數十萬元後逃逸，店家發覺受騙後報警；未料因該名陳男皆以步行方式逃逸，追緝難度高，中、永和警方調閱監視畫面後未果。上月7日，永和警方終於循線追查到陳男真實身分並前往逮人，當時陳男矢口否認行竊超商，警方訊後仍依竊盜罪嫌將他函送。

日前陳男又向永和區永和路二段上的一間通訊行應徵，並於昨天晚間8時許上班時，趁其他店員不注意，竊走店內IPhone 11 pro max五支、iPhone XS系列2支，得手共約新台幣30萬元。店家發現遭竊，向轄區中正橋派出所報案，警方根據陳男留下的資料循線前往文化路段找到陳男。