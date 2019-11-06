媽祖保佑 女子錢包遺失5天原封不動找回

2019-11-06 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／即時報導



雲林縣西螺福興宮太平媽祖本月2日起駕遶境，展現超高人氣，不僅政壇藍綠白不缺席，當天也湧入近10萬人次，一名陳姓信徒疑似在人群推擠中遺失錢包，事隔5天，今天下午被人拾獲，她表示，錢包內有太平媽的香火，相信是媽祖保佑，讓她尋回錢包。

陳姓信徒表示，太平媽祖起駕當天，廟口人群眾多，她發現錢包時，立刻向警方報案，並請廟方人員廣播協尋。

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該錢包是朋友特地從國外帶回贈送，內除少數現金，另有金融卡、信用卡等，但陳姓信徒表示，其他東西遺失都可掛失重新辦理，唯有上面印有17歲照片的健保卡是無法取代，所以一直懷抱希望，希望在媽祖保佑下找回。

事隔5天，錢包能原封不動找回，陳下信徒又驚又喜，她立刻前往福興宮感謝媽祖保佑，並將錢包內現金捐獻香油錢。

廟方人員表示，媽祖前年起駕遶境當天，有人被竊走農用搬運車，也是在媽祖回鑾前就找回，相當靈驗。