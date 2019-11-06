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媽祖保佑 女子錢包遺失5天原封不動找回

2019-11-06 18:50聯合報 記者陳雅玲／即時報導

雲林縣西螺福興宮太平媽祖本月2日起駕遶境，展現超高人氣，不僅政壇藍綠白不缺席，當天也湧入近10萬人次，一名陳姓信徒疑似在人群推擠中遺失錢包，事隔5天，今天下午被人拾獲，她表示，錢包內有太平媽的香火，相信是媽祖保佑，讓她尋回錢包。

陳姓信徒表示，太平媽祖起駕當天，廟口人群眾多，她發現錢包時，立刻向警方報案，並請廟方人員廣播協尋。

該錢包是朋友特地從國外帶回贈送，內除少數現金，另有金融卡、信用卡等，但陳姓信徒表示，其他東西遺失都可掛失重新辦理，唯有上面印有17歲照片的健保卡是無法取代，所以一直懷抱希望，希望在媽祖保佑下找回。

事隔5天，錢包能原封不動找回，陳下信徒又驚又喜，她立刻前往福興宮感謝媽祖保佑，並將錢包內現金捐獻香油錢。

廟方人員表示，媽祖前年起駕遶境當天，有人被竊走農用搬運車，也是在媽祖回鑾前就找回，相當靈驗。

西螺派出所表示，警方獲報後隨即調閱監視器畫面，今天下午3時左右，有民眾在整理廟口花籃時拾獲陳姓信徒錢包，由廟方轉交給警方。因廟會活動來往民眾多，可能在推擠過程遺失，呼籲民眾多加留意自身財物。

雲林縣一名陳姓民眾在參加西螺福興宮太平媽祖起駕遶境活動時遺失錢包，內有證據、金融...
雲林縣一名陳姓民眾在參加西螺福興宮太平媽祖起駕遶境活動時遺失錢包，內有證據、金融卡、現金，及媽祖的香火，事隔5天，錢包在廟口被原封不動找回。圖／民眾提供
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雲林縣一名陳姓民眾在參加西螺福興宮太平媽祖起駕遶境活動時遺失錢包，內有證據、金融...
雲林縣一名陳姓民眾在參加西螺福興宮太平媽祖起駕遶境活動時遺失錢包，內有證據、金融卡、現金，及媽祖的香火，事隔5天，錢包在廟口花籃下被原封不動找回。圖／民眾提供
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雲林縣一名陳姓民眾在參加西螺福興宮太平媽祖起駕遶境活動時遺失錢包，內有證據、金融...
雲林縣一名陳姓民眾在參加西螺福興宮太平媽祖起駕遶境活動時遺失錢包，內有證據、金融卡、現金，及媽祖的香火，事隔5天，錢包在廟口花籃下被原封不動找回。圖／民眾提供
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媽祖遶境健保卡

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