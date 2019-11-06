嘉市千名外送員引車禍亂象 市府盼業者祭出停權制度

2019-11-06 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



嘉義市全國面積倒數第2，但人口密度第2高，1千多名美食外送員進駐後，造成許多車禍亂象，嘉義市府除了嚴加取締業者違規外，也希望業者研擬外送員被偵測到有高風險的駕駛行為，應予停派、記點甚至停權，遏止外送員違規現象，業者也同意將配合市府制度。

嘉義市府針對外送員勞動權益、道路安全等機制，近日已邀集Uber Eats Taiwan、Foodpanda等業者開過2次會議，本月13日又將針對勞權開會，希望保障外送員及民眾安全。

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嘉義大學企業管理學系教授張立言說，業者應加強內部管理，不能將所產生的社會成本丟給政府機關及社會大眾，可仿效客運業者，在車上裝設超速偵測器，一旦外送員超速即可通知後台。

市府交通處說，美食外送平台在徵選外送員時，須考量是否有多次交通違規紀錄，若發現外送員有違規則記點，嚴重時甚至可取消相關獎勵金，業者也可透過監理站查詢外送員的交通違規紀錄，平時也要對外送員做職前和在職訓練。

嘉義市警局說，大多數機車雖有保機車強制險，但許多人在保險過期後遲遲未續保，業者可以定期追蹤外送員的機車強制險是否過期，另外，有些外送員的運具不是機車而是腳踏車、電動車或重機，平台業者對於外送員持不同運具外送，也應有管理措施。