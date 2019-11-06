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影／愛車違停遭拖吊！男子怒氣領車 先摔倒又動手打人

2019-11-06 17:28聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

劉姓男子昨天與5名友人開車至新北市公辦民營拖吊場領車，疑不滿拖吊場主任莫姓男子要求他們別將車擋拖吊場大門口，雙方爆發口角爭執，劉男與2名友人涉嫌動手推打，莫男驗傷後提告，警方訊後將劉男等三人依傷害及妨害公務罪嫌送辦，同行未動手的朱姓男子等三人因涉聚眾鬧事，被依社會秩序維護法裁罰。

20歲劉姓男子昨天下午前往新北市立殯儀館參加公祭，因違規停車遭警方拖吊至華江橋下公辦民營拖吊場暫放，劉男公祭後與友人朱姓男子等6人，共乘一輛休旅車前往領車，怒氣沖沖的劉男下車走進拖吊場時，未注意門口有一條管制車輛進出的鐵鍊，還當場絆倒跌一跤。

拖吊場主任莫姓男子因發現劉男等人直接休旅車停在大門口，影響拖吊車出入，要求劉男將休旅車移開，竟遭眾人包圍嗆聲，劉男及二名友人還動手推打，造成莫男頭部、胸部挫傷，轄區海山警方獲報，出動快打部隊共24名警力到場，當場劉男及朱男等6人帶返派出所偵辦。

莫男驗傷後，對涉嫌動打人的劉男等3人提告，警方訊後今天將劉男等三人依傷害及妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦，朱男等3人因聚眾鬧事，警方則依違反社秩法裁罰。

不爽愛車違停遭拖吊，劉姓男子昨天怒氣沖沖前往新北市板橋區公辦民營拖吊場領車，先摔...
不爽愛車違停遭拖吊，劉姓男子昨天怒氣沖沖前往新北市板橋區公辦民營拖吊場領車，先摔倒又涉嫌動手打人，警方獲報出動快打部隊到場壓制，依法究辦。記者王長鼎／翻攝
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不爽愛車違停遭拖吊，劉姓男子昨天怒氣沖沖前往新北市板橋區公辦民營拖吊場領車，先摔...
不爽愛車違停遭拖吊，劉姓男子昨天怒氣沖沖前往新北市板橋區公辦民營拖吊場領車，先摔倒又涉嫌動手打人，警方獲報出動快打部隊到場壓制，依法究辦。記者王長鼎／翻攝
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不爽愛車違停遭拖吊，劉姓男子昨天怒氣沖沖前往新北市板橋區公辦民營拖吊場領車，先摔...
不爽愛車違停遭拖吊，劉姓男子昨天怒氣沖沖前往新北市板橋區公辦民營拖吊場領車，先摔倒又涉嫌動手打人，警方獲報出動快打部隊到場壓制，依法究辦。記者王長鼎／翻攝
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