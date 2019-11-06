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疑誤觸開關 菲籍移工遭機台卡住命危搶救中

2019-11-06 17:23聯合報 記者柯毓庭／新北即時報導

37歲菲律賓籍艾姓移工今天上午在新北市新店區寶興路段修理麵團攪拌機時，遭油壓裝置夾住頸部，他因此當場失去呼吸。

消防獲報抵達現場並以工具協助艾男脫困，此時艾男已失去呼吸心跳，經消防緊急急救並送往新店慈濟醫院，艾男恢復心跳呼吸，目前仍在進行搶救中。

據悉，艾男來台後在新店寶興路段上的食品工廠內工作，案發當時他疑似因未注意到油壓裝置而誤觸開關，導致油壓裝置減壓壓住頸部致窒息。

外籍移工將上半身探進攪拌機內修理機台，卻疑因誤觸油壓裝置開關，頸部夾住致失去呼吸...
外籍移工將上半身探進攪拌機內修理機台，卻疑因誤觸油壓裝置開關，頸部夾住致失去呼吸心跳，送醫後恢復呼吸心跳，目前仍在搶救中。記者柯毓庭／翻攝
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