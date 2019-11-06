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獨／嘉縣清潔隊員酒駕撞車 酒測值高達0.97

2019-11-06 17:15聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

嘉義縣新港鄉公所清潔隊員陳姓男子（47歲）今天中午12時許，酒後駕駛轎車行經嘉義縣太保市中正路迴轉時，撞上由廖姓女子所駕駛的轎車，所幸無人受傷，警方測出酒測值0.97，詢後依公共危險罪嫌送辦。

陳男說，昨晚飲酒至凌晨12時，已休息整夜，才剛出門不到十分多鐘，在準備迴轉時不幸釀禍，當下並未感覺擦撞到車子，直到廖女在車上以喇叭鳴聲及揮手勢意，才意識到自己闖禍，感到很抱歉。

廖姓女子說，當時正在停等紅燈，準備接送小孩放學，所幸僅有左車尾毀損，並無受傷。

新港鄉長林茂盛說，陳男為約聘人員，今天為清潔隊固定休假日，原訂今日安排自強活動，其他同仁皆前往阿里山旅遊，僅陳男未前去，未料陳在前一晚小酌，發生意外，會協助雙方後續和解事宜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

廖姓女子轎車左車尾毀損，所幸並無受傷。記者黃晴雯／攝影
廖姓女子轎車左車尾毀損，所幸並無受傷。記者黃晴雯／攝影
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嘉義清潔隊員酒駕

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