修機台卡住窒息 移工救出無呼吸心跳急救中
2019-11-06 15:25聯合報 記者柯毓庭／新北即時報導
新北市新店區寶興路段今天下午2時許發生一起意外，一名37歲的外籍移工上半身伸進麵粉攪拌機內修機台，卻因不慎卡住脫困不了，造成窒息。
消防人員獲報到場後，發現移工已失去呼吸心跳，經消防人員協助脫困後，目前已送往新店慈濟醫院進行急救。
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