影／不良示範！女警開車門撞飛騎士 分局開罰違規
2019-11-06 15:24
聯合報 記者李奕昕
／台北即時報導
新北市汐止警分局社后派出所蔡姓女警員處理公車拋錨，打開警用巡邏車右前車門準備下車，不慎撞倒行經的1輛機車，導致騎士擦傷，分局派員慰問傷者，舉發同仁違規。
昨天上午10點半，1輛公車行經新北市汐止區康寧街拋錨，林姓男警員駕駛警用巡邏車，停在公車後方疏導交通，蔡姓女警員從右前座下車，打開車門時，謝姓男子騎機車從右側通過，擦撞車門彈飛，撞上路旁電線桿，員警通報消防隊將他送醫治療。
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警方常向民眾宣導「兩段式開門」，提醒反手微開車門，轉頭確認沒有來車再下車，檢視事故現場監視器，認定同仁有疏失，開罰違規。
根據道路交通管理處罰條例第56之1條，汽車駕駛臨時停車或停車時，駕駛或乘客未依規開啟或關閉車門因而肇事，處駕駛1200至3600元罰鍰。
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