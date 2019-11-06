台南警匪追逐戰！警逮捕2嫌 遭判12年重犯逃逸中

2019-11-06 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南即時報導



台南市本月3日發生警匪追逐戰，警方高速緊追從國道3號柳營交流道，以時速160公里追到白河交流道附近，對方自撞棄車逃逸，警方逮捕兩人，赫然發現在逃的顏男，涉及2年多前聯手圍毆一名150公斤重的癡情瓦斯工遭判12年，正全力追查顏下落中。

台南市政府警察局保安大隊初步調查，在逃的顏男（37歲）駕車載周（25歲）、吳（24歲）兩男，3日凌晨1時行經台南柳營郵局時，發現前方有保大警網攔檢，突然加速逃逸，高速亂竄巷道後，衝上國道三號柳營交流道北上，保大警員也奮力緊追，雙方時速達150、160公里。

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結果，顏某開車下白河交流道後自撞安全島，同車三人棄車落跑，警對空鳴槍示警，逮到周、吳兩人，顏摸黑趁隙逃逸。現場起出已拆解的改造手槍、毒品吸食器。落網的吳、周兩嫌各自坦承持有槍枝與吸毒，不過，警方對此保留。